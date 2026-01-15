劉容嘉認了分手小開男友 結束13年戀情鬆口證實「單身半年」

【緯來新聞網】藝人劉容嘉在主持公益活動後首度證實，與交往13年的男友已在半年前分手。該名男友為日本知名連鎖咖啡品牌「ARABICA」在台灣的代理商股東。劉容嘉指出，兩人分開的決定早已成熟討論，現已回歸朋友關係。

劉容嘉單身。（圖／劉容嘉臉書）

劉容嘉強調，兩人並非因婚事協調不成而分開，否認婚姻計畫為分手導火線。面對媒體提問，針對過去被拍到搭乘賓士車與住在台北市敦化南路高價豪宅等細節，劉容嘉澄清，該車屬親戚所有，同行還有阿姨與表妹，並無專屬司機接送情況。



對於結束13年感情，劉容嘉語氣平和地表示，「就算今天結婚，該離婚就是要離。」劉容嘉補充，目前生活狀況良好，與前男友保持友好聯繫。



據業界消息人士指出，劉容嘉與男方交往多年來一直低調處理私人情感生活，直到去年男方身份曝光後才引起媒體關注。「ARABICA」自進入台灣市場以來，由多位投資人共同經營，該名股東持有部分股份，具市場影響力。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

獨／巴鈺憂《女王大人》主持棒受賈靜雯威脅 曾國城靠遊戲激出真人性

林柏宏遭伯叔指控「不知感恩」發聲了 否認罵父流浪狗