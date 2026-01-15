劉容嘉認分手小開男友 談舊愛黃立成幣圈慘虧7億妙回13字

42歲劉容嘉與圈外小開男友交往13年，去年媒體拍到兩人同居在逾2億元的北市豪宅，還有司機接送，男方身分被起底年約45歲，是日本連鎖知名咖啡品牌在台代理商的股東，身家粗估破億。昨(14日)劉容嘉現身活動，低調承認已與男友分手，至於53歲舊愛黃立成近來傳出在幣圈慘賠上億，他還親上火線否認自己買陶朱隱園，劉容嘉也幽默給了回應。

據《壹蘋新聞網》報導，劉容嘉昨現身公益活動當主持人，談到與小開男友的戀情，她低調暗示兩人已經分手，現在就是好朋友，至於先前拍到有豪車接送，她首度澄清被拍到的司機是她姨丈，車上還有表妹、阿姨，解釋週刊報導並非事實。

廣告 廣告

又問劉容嘉是否傷心？她暗示緣分到了一個段落，該結束的就要放手，形容「就算今天結婚，該離婚就是要離」，她沒有不適應，滿享受單身生活，並解釋兩人並不是因為終身大事決定分開，自己沒有一定要結婚，隨遇而安。

而劉容嘉前男友「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，去年傳出頻頻爆倉，至今已經被清算高達2百次，損失超過約7億台幣左右，日前元旦他發文，寫下：「去年我是Uncle，今年回來當『大哥』！新年快樂！」自己開去年回應沒買豪宅的哏，當時他笑說：「Uncle村幾枝懶X，買三X旋轉大樓」。劉容嘉昨笑說有看到新聞，畫面很搞笑，她13字回應：「他要保養一下，他也50幾歲了。」

更多中時新聞網報導

Lulu每晚揪陳漢典敷臉「一起美」

羽球》戚又仁、黃宥薰開紅盤 周天成落馬

保健》極端飲控與高壓運動 才是復胖陷阱