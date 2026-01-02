劉寶傑傳為「選舉」重返老東家？最新動向曝光
政治中心／李明融報導
資深媒體人劉寶傑去年1月突閃辭主持18年的節目《關鍵時刻》，犀利的主持風格深植人心，也成為東森電視台最具代表性的政論節目，劉寶傑辭職後便鮮少出現在公開場合，然而經過1年時間沉潛，近日傳出他將重返老東家，據了解，可能是該電視台為2026縣市長選舉鋪路，除了將在57財經台重開政論節目外，劉寶傑點頭答應回歸的原因也曝光。
劉寶傑主持18年政論節目《關鍵時刻》，成為該電視台指標性節目。（圖／翻攝自關鍵時刻官方YouTube）劉寶傑主持18年政論節目《關鍵時刻》，成為該電視台指標性節目，他以獨到視角、快速節奏及張力十足的口條，成功打造出許多經典金句，讓觀眾留下深刻印象，而他在去年1月無預警宣布請辭，一度掀起熱烈討論，離開電視台的一年時間，動向始終受到關注，近日傳出將回歸老東家，但不是主持《關鍵時刻》，而是改去57財經台重開政論節目，將在3月報到，據傳劉寶傑會點頭答應，是因為當初的氣已消。
東森為了今年縣市長選戰鋪路，找劉寶傑談和。（圖／翻攝自關鍵時刻官方YouTube）
據《聯合新聞網》報導，自劉寶傑離開後《關鍵》收視慘淡，原節目新主持人張炤和一直未見起色，東森為了今年縣市長選戰鋪路，找劉寶傑談和，最終也讓他點頭答應，並為他開設新節目，讓彼此有個緩衝空間。事實上，劉寶傑在空窗的一年時間同時也調養身體，長期處於高壓工作狀態，健康多次亮紅燈，幾年前胸椎曾長腫瘤，開刀切除後右腳腳掌一度連離地10公分都有困難，後來靠著健身、慢跑，才又重拾健康，他過去也多次以健康為由請辭《關鍵時刻》。
原文出處：閃辭《關鍵時刻》一年！劉寶傑傳為「選舉」點頭重返老東家⋯最新動向曝光
