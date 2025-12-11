劉寶傑再嗆馬英九賣台 鍾佳濱：中華民國派已看清事實 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

知名政論主持人劉寶傑10接受專訪時，再次直指兩岸絕非「國內事務」，更怒嗆前總統馬英九賣台，引發政壇高度關注。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（11）日回應表示，劉寶傑的談話反映台灣主流社會的共同認知。

鍾佳濱表示，中國與台灣絕非同一個國家，而過去被視為「中華民國派」的支持者，也逐漸看清馬英九事實上是「一國兩制派」。

鍾佳濱強調，台灣是新聞與言論自由的國家，媒體人自然能有自己的政治立場，但劉寶傑的觀點點出一個事實，中國與台灣不是同一個國家。他認為，「馬英九的言論自然不能見容於中華民國派，因為馬根本是『一國兩制派』。」

鍾佳濱強調，劉寶傑所指出「中國和台灣絕對不是同一個國家」，其實也是台灣社會的共識，馬英九曾擔任中華民國國家元首，其各項發言，自然很難再被中華民國派認同。他也呼籲，馬英九應該回頭是岸，不要再成為中國宣傳的一部分。

劉寶傑上月撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人，引發討論。他10日接受專訪也指出，國民黨真的很爛，但民進黨禁小紅書也很蠢，小紅書中有許多出國旅遊資訊，包括在國外辦戶頭、外國推薦餐廳和餐點避雷指南等，政治性很低，現在覺得兩黨都爛透了，讓人覺得無路可走。

