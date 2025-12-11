劉寶傑再轟馬英九賣台 重申兩岸非內政：接受「家務事」將自斷外援

劉寶傑（右）罕見接受專訪，再度怒轟「一國兩區」是賣台。（翻攝自黃暐瀚臉書）

知名政論主持人劉寶傑上月底投書，批評部分政客將兩岸問題「內政化」，昨（10日）罕見露面接受專訪，將矛頭直指前總統馬英九。劉寶傑表示，馬英九自「馬習二會」後，不斷公開宣稱「兩岸是國內事務，外部人不要插手」，甚至以「一中憲法就是一國兩區」來逼迫台灣人接受，直言這是非常惡劣的一個變化，並痛斥馬英九此舉就是「賣台」。

劉寶傑昨（10日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪，重申投書的核心論點，即兩岸關係絕對不是「國內事務」。他解釋，若台灣接受台海爭端是中國的「家務事」，根據《聯合國憲章》「不干涉內政」原則，一旦中共攻打台灣，台灣將無法獲得美國、日本等國際奧援，必須單獨面對中國。劉寶傑直言：「如果中國今天犯台不能夠得到國際奧援，只能由台灣單獨面對中國時，是逼著台灣沒有路走。」

劉寶傑批評，馬英九與蕭旭岑之流不斷強調「一國兩區」和「憲法就是一中」，是明知台灣人的痛苦與為難，卻選擇「死命攻擊」台灣的要害。劉寶傑多次點名馬英九，指責他深知兩岸歷史與國際法，卻仍不斷重複「兩岸是國內事務」的說法，國際社會普遍認知「世界上只有一個中國，而中華人民共和國是這個中國的唯一合法政府」，在中共不斷對外宣稱台灣是不可分割的一部分時，馬英九的言論無疑是配合了中共的對外宣傳。

劉寶傑怒斥：「這誰最懂？馬英九最懂，這麼懂結果你還跟我講這種話，除了『賣台』兩個字，我沒有其他的想法！」他更提到，馬英九任內曾將役期縮短至四個月，甚至在漢光演習中不敢使用實彈，種種行為都是在弱化台灣的國防，讓台灣成為「大國的邊陲」，最終被吸乾。

除了批評馬英九和國民黨外，劉寶傑也對民進黨政府表達不滿，稱自己現在是「兩邊都覺得爛透了，無路可走」。他認為民進黨政府「很蠢」，禁止中國社群APP「小紅書」，該APP上有許多實用資訊，政治性不高。他最後強調，自己挺身而出是為了維護台灣的生存空間和國際保障，呼籲兩黨不要再「吃豆腐」或「攻擊關心台灣的人」，而應將台灣定位成區域問題而非內政問題。





