劉寶傑反擊翁履中「台獨修憲論」：明知台灣為難 只是在「吃豆腐」

資深媒體人劉寶傑。

[Newtalk新聞] 資深媒體人劉寶傑今（2）日「再」發文，回應國際學者翁履中先前點評其文章「敢為台獨打仗，卻不敢修憲」的批評。劉寶傑強調，台灣主權現狀自1996年總統直選後已成鐵一般事實，維持現狀已需竭盡全力，修憲議題牽涉兩岸敏感平衡，非畏懼中國威脅，而是台灣小國生存的無奈選擇。他呼籲勿將兩岸問題淪為內政爭議，以免為中國攻台製造口實。

劉寶傑在《上報》發文指出，翁履中對兩岸問題的理解過於簡化，忽略台灣歷史的複雜脈絡。他以1996年台灣首次總統直選為例，當時中國發動飛彈危機，全世界視台灣為兵凶戰危，但台灣人民仍以76.4%高投票率參與，李登輝與彭明敏得票率逾75%，展現不懼威脅、護衛台灣的決心。「這些投票者是否為台獨而戰我不確定，但他們絕對是為台灣而戰，這種態度不分藍綠、不分地域、不分族群。」劉寶傑寫道。這次選舉不僅標誌台灣民主轉型，更奠定主權獨立的事實，迫使民進黨從追求台獨轉向捍衛現狀。

劉寶傑批評，高喊台獨的聲浪如今在台灣已無足輕重，與極端統派不相上下，若仍以此扣帽子，不是無知便是惡意扭曲。他進一步解釋，台灣雖在主權上一步不退，但國際處境艱難：邦交國稀少、國際賽事被迫以「中華台北」參賽、無法參與聯合國會議，這些委屈如「打落牙和血吞」。面對虎視眈眈的中國，台灣須小心翼翼，避免激怒對方導致無迴旋餘地攻台，卻也不能一味退讓，落入溫水煮青蛙的陷阱。「修憲為何不能？任何台灣人都知那說不出的苦，但翁先生不知。」劉寶傑直言，這是台灣作為孤兒般的存在，在歷史怨恨中求生的無奈。

文章延續劉寶傑先前觀點，警告兩岸問題絕不能被定調為中國內政，否則依《聯合國憲章》不干涉內政原則，台灣將無法獲國際奧援，孤立面對中國軍事威脅。他特別提及日本首相高市早苗的談話，將兩岸衝突視為區域安全議題，而非中國內部事務，這對台灣彌足珍貴，卻讓中國芒刺在背。劉寶傑呼籲，台灣需積極爭取盟友支持，「明知台灣為難，還故意說敢為台獨打仗、不敢修憲，只是在吃豆腐，為中國犯台製造口實。」

