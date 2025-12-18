劉寶傑喊沒聽過「在野獨裁」！綠立院黨團：濫用國會多數當然會被批評

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德日前指出，在野黨的修法，會將台灣推向「在野獨裁」。資深媒體人劉寶傑則說，「我真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（18）日表示，去年民間看到立法院濫權、毀憲作為而喊出「國會獨裁」的口號，而這類獨裁就是常見的沒收討論、黑箱協商、放水表決，若濫用國會多數強行碾壓，當然會得到此類批評。

劉寶傑日前接受訪問時表示，他自認對政治很熟悉，「可我真的沒有聽過『在野獨裁』這4個字」。他認為，罷免、憲政衝突也一樣，最終都需要得到社會認同，若沒有獲得認同「會反噬的」。劉寶傑也說，賴清德將戰場拉高，如果又讓台灣空轉，中間選民可能會質疑，不僅對賴清德不利，恐怕連綠營內部都有壓力。

鍾佳濱受訪表示，獨裁是民主的敵人，去年國會濫權修法，遭憲法法庭宣告大部分違憲，當時就有「國會獨裁」的說法，這樣的說法是去年許多民眾自發性到立法院，關切國會濫權、毀憲作為而喊出來的「國會獨裁」，從民間憂心可見，任何一意孤行的作為都被認為不符合民主國家的常態。

鍾佳濱說，獨裁就是之前看到的沒收討論、黑箱協商、放水表決，放水表決在民眾黨身上尤為明顯，上週五倒改年改提案，就是在民眾黨放水下通過的。民主國家絕不容忍任何獨裁，萬一有憲法的體制不遵循而走偏鋒，濫用國會多數強行碾壓，當然會遭到外界「國會獨裁」的批評。

