劉寶傑嗆馬英九賣台！綠讚中華民國派已認清：馬根本是「一國兩制派」

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱表示，劉寶傑過去可能被認為是中華民國派，但中華民國派已經認清，馬英九根本就是「一國兩制派」。

資深媒體人劉寶傑日前直言前總統馬英九「賣台」、強調兩岸絕不能定調為內政問題。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（11）日表示，劉寶傑過去可能被認為是中華民國派，但中華民國派已經認清，馬英九根本就是「一國兩制派」。他強調，馬英九的發言自然不能見容於中華民國派，馬曾任國家元首，應回頭是岸不要再為中國宣傳。

劉寶傑日前接受黃暐瀚專訪時表示，馬英九與習近平「馬習二會」之後，已連兩年不再撰文紀念六四，他認為馬英九變了，讓他非常厭惡。劉寶傑直言，若真的照馬英九講的「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，當中共侵台時，美國、日本能不能插手？台灣要如何對抗？他更批評馬英九，除了「賣台」兩個字，沒有其他的想法。

鍾佳濱上午受訪表示，台灣是新聞自由、言論自由的國家，媒體從業人員都可以有立場發表言論。劉寶傑過去可能被認為是中華民國派，但中華民國派已經認清，馬英九根本就是「一國兩制派」，不是中華民國派。鍾佳濱說，照劉寶傑認知即台灣社會共識，中國跟台灣絕對不是同一個國家，馬英九的發言自然不能見容於中華民國派，馬曾任國家元首，應回頭是岸不要再為中國宣傳。

另AIT處長谷立言接受《三立新聞》節目《一件軍外套》專訪時表示，國防特別預算過程會相對順利，「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們很期待能回答台灣立法機構朋友們的問題」。鍾佳濱對此回應，川普總統在美國國防政策中一再揭露，美國希望世界和平秩序由民主同盟共同分擔，美國會在軍購上支援，各國需要為國防負起責任。

鍾佳濱說，AIT的一向態度是，台灣為了自身防禦之需要，美國能提供的武器一定全力協助，社會主流意見如能要各黨遵循，希望各黨應該在這點上共同支持，AIT也表達願意跟各黨闡明，如果有任何對美國軍購的看法，他們都樂於提供意見。

