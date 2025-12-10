劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了

▲資深媒體人劉寶傑怒轟前總統馬英九變得「賣台」。（圖／葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白了就是為虎作倀、賣台。

劉寶傑昨上《下班瀚你聊》表示，馬英九以前沒講過一中憲法、一國兩區，而且以前常常寫六四，但自從2024第二次馬習會後，現在都不寫了，而且還開始講「兩岸是國內事務」。

劉寶傑提到，他知道馬英九在變，這個變非常惡劣，讓他非常厭惡。最近國民黨主席鄭麗文也開始講「我是中國人」，講白了就是為虎作倀。出國會說自己是中國人，還是台灣人？怎麼會一天到晚在台灣講「我是中國人」？神經病！我們的國名叫什麼？中華民國。

劉寶傑更怒轟，馬英九幹過法務部長、陸委會主委、研考會主委，所有跟這有關的他都懂，這麼懂，結果你還跟我講這種話？除了「賣台」兩個字，他沒有其他的想法！

