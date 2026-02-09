劉寶傑回來了！休息1年滿血復活 《寶傑點兵》重返政經戰場

主持人劉寶傑宣布全新節目，重返螢光幕。（翻攝劉寶傑臉書）

許久未在螢光幕前露面的知名主持人劉寶傑，沉寂一年正式回歸。他確定將於東森財經台推出全新政經節目《寶傑點兵》，並同步跨足YouTube推出新網路節目《寶傑怎麼說》，以全新角色、全新觀點重返第一線。他坦言，休息這一年對他而言是重新校準人生的重要時刻。

為何此刻回歸？全球局勢變化給了答案

劉寶傑接受訪問時表示，這一年來幾乎沒有工作，生活只剩下「走路、運動、健身」，連旅行都很少。「從退伍後到現在，我幾乎沒有中斷過工作。」他坦承，長年高壓加上遇上職涯瓶頸，讓他決定按下暫停鍵。

但休息期間，他持續觀察國際局勢，從日本政壇板塊挪動、美中對抗升級、川普政治效應捲土重來、AI引爆產業革命，種種變化讓他意識到西太平洋與第一島鏈的重要性正急速升高，而台灣正站在世界變局的中心，成為他再度出擊的原因。

主持人升級為「獵人」與「尋路人」？

劉寶傑說，《寶傑點兵》將鎖定全球政治、軍事與產業變動，以更深度、更精準的方式帶觀眾理解世界。他也將在YouTube推出《寶傑怎麼說》，以更明確的立場與觀點和觀眾對話。

他強調，這次回歸不再只是新聞的「搬運工」，要成為帶領方向的「尋路人」、追蹤真相的「獵人」，透過電視＋網路雙平台策略，為觀眾帶來更具價值的內容。

《寶傑點兵》將於3月2日起，每週一至五晚間9點於東森財經台播出。

