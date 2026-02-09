劉寶傑回來了！揮別電視圈1年 「全新節目」公開

劉寶傑養病一年回歸螢光幕。（東森提供）

知名主持人劉寶傑，休息一年終於回歸，更給出重磅消息，要在東森財經台開啟全新節目《寶傑點兵》。帶著好心情的他接受訪問表示：「近一年暫別螢光幕，只走路、運動、健身也很少旅行。」他坦言，從退伍後幾乎沒有中斷工作，長期疲勞加上工作瓶頸，讓他決定暫停腳步。

劉寶傑更透露，在休養期間，重新觀察全球政經局勢變化，日本政治版圖的轉變、美中對抗加劇、川普政治效應延燒、AI帶動產業結構翻轉，了解到西太平洋與第一島鏈的重要性升高，讓台灣與全球政治、軍事與產業同步變動，因此成為他重返第一線的重要動機。

劉寶傑推出新節目《寶傑點兵》。（東森提供）

同時他也將進軍網路，將在YouTube獨家播出《寶傑怎麼說》，有清楚立場、路線與觀點。未來節目將從單純報導者，轉為「尋路人」與「獵人」的角色，透過雙平台運作，要為觀眾帶來更具價值的內容。

