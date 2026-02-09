劉寶傑回來了！ 新節目《寶傑點兵》強勢回歸還要進軍YouTube



資深媒體人劉寶傑去年1月請辭在東森新聞台主持18年的政論節目《關鍵時刻》後，沉潛近1年，今天（9日）證實將於3月復出螢光幕，於《東森財經台》推出全新節目《寶傑點兵》。劉寶傑受訪表示，除了新節目，還會在YouTube獨家播出《寶傑怎麼說》，內容主軸鎖定國際局勢與產業變革，政治比例將明顯下降。

劉寶傑出身平面媒體記者，轉戰電視後以鮮明個人風格與犀利主持，累積大量觀眾。《關鍵時刻》播出18年，成為其代表作；去年1月在合約期滿後無預警請辭節目，引發媒體圈震撼。

劉寶傑暫別螢光幕一年，這段日子忙著走路、運動、健身，他表示自己自退伍後一直忙於工作，長期疲勞加上工作瓶頸，才決定暫停腳步。在休養期間觀察全球政經局勢變化，尤其是日本政治版圖轉變、美中對抗加劇、川普效應、AI帶動產業結構變化等，台灣在全球政治、軍事與產業有非常重大的改變，也成為他重返新聞圈的動機。







除了電視節目，劉寶傑也將在YouTube獨家播出《寶傑怎麼說》，表達自己的立場與觀點，他希望節目從單純報導者轉為尋路人，透過雙平台運作，為觀眾帶來更精彩的內容。（責任編輯：殷偵維）