劉寶傑回來了！ 犀利評論川普出兵逮馬杜洛

資深媒體人劉寶傑深入分析指出，美軍展現的戰略層次完全不同，若中國具備同等能力，恐怕早就對台灣採取行動了。（圖／東森新聞）





美國針對委內瑞拉發動突襲軍事行動，成功逮捕委國前總統馬杜洛夫婦，此舉不僅重塑全球政治格局，更引發外界將此行動與台海局勢進行連結。針對此一震撼彈，資深媒體人劉寶傑深入分析指出，美軍展現的戰略層次完全不同，若中國具備同等能力，恐怕早就對台灣採取行動了。



對於美軍此次展現的壓倒性實力，劉寶傑分析，這必定讓中國與俄羅斯感到極度震驚。他指出，特別是對於千方百計想要拿下台灣、並設想如何對付美國航空母艦的中國而言，這場行動讓他們驚覺美國已經走出了一條全新的軍事路線。

在行動細節方面，劉寶傑詳細解讀了美軍的部署。他表示，美軍動用了20個基地、150架飛機，更驚人的是這150架戰機並非來自同一單位，而是分屬四個單位、從不同地點分散部署。這些兵力不僅能同時起飛、同時抵達，還能進行交互掩護；而在部隊進入戰場的第一時間，委內瑞拉的電力系統隨即癱瘓，展現了精準的時間管控與戰場宰制力。



美國總統川普將此次抓捕定調為「執法行動」，但劉寶傑認為背後的戰略意圖十分清晰。他直言，「美洲是美國人的國家」是其核心邏輯，雖然打擊毒品可能是一個理由，但絕對不是主因；真正的目的是要將中俄勢力趕出美洲，特別是在哥倫比亞與古巴已開始構成威脅的情況下，美方必須強勢介入。



針對外界擔憂此行動是否會成為中國處理台灣問題的「示範」，劉寶傑則抱持不同看法。他犀利評論道，在美軍先進的武器面前，中俄的裝備相形見絀；更重要的是，美軍能夠將決策權下放到第一線，讓前線部隊即時處理狀況，這正是中國體制難以複製之處。劉寶傑反問，中國不可能做到這種程度的斬首行動，「如果可以，他們早就做了。」



談及國際智庫評估中國將在2027年具備攻台能力，劉寶傑也提出了關鍵觀察。他分析，隨著中國在軍事與科技上受到的壓迫空間加大，各國對其戒心也日益加重；在這種局勢下，中國宣稱2027年攻打台灣，或許並非實力的展現，反而是他們意識到那可能是「最後的機會」。劉寶傑透過層層剖析，從國際地緣政治談到兩岸核心議題，為觀眾點出了局勢的關鍵所在。

