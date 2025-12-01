劉寶傑引教父台詞 強調兩岸不能是內政問題
資深媒體人劉寶傑罕見以退休身分於《上報》發表評論，強調「兩岸不能被定調為內政問題」，直指中國當前最重要的政治作戰目標，就是讓國際社會誤以為台海衝突只是「中國人的家務事」，藉此排除外力介入，為武力犯台掃除最大障礙。
劉寶傑引用教父劇情，馬龍白蘭度對艾爾帕西諾說：「記住，誰提議讓你去參加巴吉尼（Barzini）安排的和談，誰就是叛徒。別忘了這點。」同樣的，現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。
劉寶傑指出，中國能否、敢不敢攻台，除了軍力差距，更關鍵的是國際認知。一旦世界接受兩岸屬「內政問題」，中國便可引用《聯合國憲章》不干涉原則，聲稱台灣只能單獨面對戰爭；反之，若國際明確認定台海屬區域安全議題，全球勢力便有出兵、介入的正當性，北京的軍事抉擇將大幅受限。
他以日本政壇重量級人物高市早苗為例，高市強調「台灣有事、日本有事」的發言戳破中國敘事，也因此引發中方強烈反彈。劉寶傑認為，日本、乃至美國若明確拒絕「兩岸是內政問題」的框架，中國在台海採取軍事行動必須重新計算周邊國家介入風險。
劉寶傑更警告，當前兩岸「戰爭早已開打」，只是形式從熱兵器轉為政治作戰。中國正透過對日本施壓、輿論戰、外交操作，試圖讓國際把台灣問題類比香港，進而降低外界介入意願。
他點名馬英九等主張「憲法即一中」的政治人物，批評其言論正在替中國的政治作戰鋪路。他強調，台灣接受現狀是歷史壓力下「不得不」的選擇，而非主動認同一中框架，呼籲國內不能因政治攻防而落入北京敘事陷阱。
