劉寶傑怒轟馬英九「賣台」 鍾佳濱：中華民國派認清了馬

〔記者陳政宇／台北報導〕已引退的知名政論主持人劉寶傑昨接受節目專訪，強調兩岸絕非「國內事務」，並怒嗆前總統馬英九「賣台」引發討論。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今(11日)表示，中國和台灣絕非同一個國家，劉所認知的也是台灣社會共識，「中華民國派」已認清了馬根本是「一國兩制派」。

劉寶傑上週發表文章指出，根據《聯合國憲章》第二條第七項「不干涉內政」原則，台灣若承認台海爭端是內政，就只能在沒有外援的幫助下單獨面對中國，「這時候你是中國，你會不攻台嗎？」劉還說，以馬英九為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，根本是把台灣人的痛苦當成要害來死命攻擊。

廣告 廣告

劉寶傑昨接受媒體人黃暐瀚主持的節目《下班瀚你聊》專訪，質疑國民黨的人整天說中國是指中華民國，表態「我是中國人」是在說「中華民國人」，但國際認知是，世界上只有一個中國，而中華人民共和國是這個中國的唯一合法政府，中共長年來又不斷大外宣說台灣為不可分割的一部分，「這誰最懂？馬英九最懂，這麼懂結果你還跟我講這種話，除了『賣台』兩個字，我沒有其他的想法！」

對此，鍾佳濱今天受訪表示，台灣是一個新聞自由、言論自由的國家，媒體從業人員都可以有其立場表達言論，因此從劉寶傑的談話已再度說明，過去劉可能是被稱為中華民國派，但目前中華民國派已經認清了馬英九，根本就是一國兩制派，馬英九不是中華民國派、而是一國兩制派。

鍾佳濱說，劉寶傑所認知的也是台灣社會共識，中國和台灣絕對不是同一個國家，馬英九的各項發言自然不能見容於中華民國派，畢竟馬曾擔任中華民國的國家元首，希望能回頭是岸、不要再為中國宣傳。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉寶傑再怒轟馬英九「賣台」！重申兩岸絕不能定調是內政

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

獨家》中國報復「台灣有事說」 施壓日本前統合幕僚長岩崎茂辭去我政院顧問

