劉寶傑打臉賴清德影片曝！「沒聽過在野獨裁這4個字」網瘋朝聖

總統賴清德15日深夜發布錄影談話，稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」；對此，媒體人劉寶傑昨日接受專訪時，驚呼他跑新聞這麼久，從來沒有過「在野獨裁」這4個字。相關影片一出，引發網友朝聖和熱烈討論。

劉寶傑驚呼他跑新聞這麼久，從來沒有過「在野獨裁」這4個字。（圖/資料照）

劉寶傑16日接受媒體人吳子嘉的專訪，他直接表示賴清德講在野獨裁，自己真的從來沒聽過。吳子嘉聽完直接哈哈大笑，並揶揄這可以申請專利。劉寶傑並強調「我從1994年跑台北市長選舉，我也覺得算是對政治很熟悉的，可是我真的沒有聽過在野獨裁這4個字」。

廣告 廣告

賴清德15日深夜發布錄影談話，稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」。（示意圖/總統府提供）

這段專訪片段一出，立即成為網路焦點，粉專「政客爽」今日分享這影片片段後，狠酸劉寶傑表示跑新聞到現在「沒聽過在野獨裁這4個字」。

許多網友也在其po文下方留言表示「能吐出在野獨裁這4個字真是強耶，後面會不會一不如他意就宣布戒嚴，也不是不可能」、「在野就沒行政權要如何獨裁」、「都已經在野了，要怎麼獨裁」、「笑死人，是在野黨在執政嗎」、「足以騙青鳥，不足以騙百姓」。

延伸閱讀

高虹安二審逆轉！青鳥崩潰喊「怎麼教小孩」 藥師1句話酸爆

民進黨護航卓榮泰翻車！王金平還原「郝柏村不副署」真實內幕

日發布11月旅遊數據外國遊客創新高 惟陸客增幅「大縮水」