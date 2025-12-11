劉寶傑批綠禁小紅書很蠢！他嘆氣氛像大罷免

▲小紅書網頁近日遭內政部以打詐為由禁用。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 內政部禁用中國社群app小紅書1年，資深媒體人劉寶傑日前直言，小紅書政治性低，民進黨此舉很蠢。資深媒體人羅旺哲昨（11）日也表示，劉寶傑的話所代表的，是一個中間選民對此事件的力量、看法，現在社會的氣氛有點像大罷免時，肅殺氣氛非常濃厚，好像只要用了中國app，就會被打成「中共同路人」。

羅旺哲昨上《新聞大白話》表示，小紅書中大多是美食、美景、健身、美妝等內容，因此小紅書會被禁，一般民眾很訝異，而劉寶傑的話所代表的，是一個中間選民對此事件的力量、看法，大家在聽到劉寶傑的話後，恐會覺得禁小紅書確實惹到一般選民。

羅旺哲也直言，現在的氣氛有點像大罷免時，肅殺氣氛非常濃厚，只要用了中國app，就好像是中共同路人一般，政府好像竭盡所能要禁止這些東西，但這不就是在走回頭路？中華民國不是民主國家嗎？有必要搞成這樣嗎？

