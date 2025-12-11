劉寶傑批馬英九賣台 他狠酸：外省人變漢奸

▲資深媒體人劉寶傑近來頻發文批評國民黨的兩岸政策，10日他接受廣播專訪，更直接嗆前總統馬英九賣台。（圖／翻攝自劉寶傑臉書）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人劉寶傑近來頻發文批評國民黨的兩岸政策，10日他接受廣播專訪，更直接嗆前總統馬英九賣台，認為全世界都認知只有一個中國，但馬英九卻還是堅持稱中華民國，事實上，中華民國早就被中華人民共和國取代。前立委蔡正元酸，劉寶傑一根手指頭指著馬英九賣台，另外四根手指頭指著他自己就是漢奸。

蔡正元在臉書發表對「外省後代的異化（alienation）」的觀察，他指出，外省人來台以反共統一為基本主張，統一原本是其政治上的合法性基礎。然而，由於兩岸長達75年的政治分立，導致「生殖隔離」出現，外省人的第二代或第三代也開始異化，中華民國的含義也開始異化，從一個統一的中國異化成台獨的化妝品。

蔡正元點名，劉寶傑就是這種異化的案例，從一個統一的中華民國異化為主張「台灣民族」的「台灣人」。他直言，劉倒過來指責回歸統一中國的馬英九賣台，算是異化得很徹底的外省人，劉寶傑指責馬英九是賣台，本質上就是異化後的漢奸政權，屬於台獨化的中華民國的解讀。

他分析，外省人生存於本省人的大海中，像個政治孤島，常要異化才能有政治出路和安全感，本省人的政治基底只有「清代來台、日本統治、二二八事件再外加兩蔣父子及美日影響力」，這經歷提供了「天然獨的肥沃土壤」。因此外省人在本省人四海環繞的台灣生活，政治異化是難免會發生的事。

蔡正元並對統獨之爭下戰爭的可能性提出警告。他認為，劉寶傑可能以為中國再次統一的戰爭，只要台灣人主張不是內戰，美日就能參戰，台獨就能成功，但這是幼稚無知到可憐的地步。他以俄烏戰爭為例，戰爭是軍事實力的對比，說得難聽一點，就是戰死人數的對比，烏克蘭人的愚蠢也會反映在異化的台灣，台灣異化到烏克蘭這種程度，命運也很難不一樣。

