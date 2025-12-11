劉寶傑批馬英九賣台 徐巧芯：馬非黨團成員 無法替他發言

〔記者劉宛琳／台北報導〕前知名政論主持人劉寶傑昨接受節目專訪，指前總統馬英九是最懂兩岸關係的人，但現在卻開始說兩岸是國內事務，還抨擊日本首相高市早苗的言論，批評馬英九「這就是賣台」。對此，曾任馬英九辦公室發言人的國民黨立委徐巧芯今天在國民黨團記者會受訪表示，馬前總統不是黨團的成員，她沒有辦法替馬做任何的發言，也沒有任何馬英九前總統的發言人在立法院的黨團。

徐巧芯表示，她昨天有看影片，劉寶傑是針對馬英九前總統的說法和論述，所以如果提問媒體想知道的話，應該要去向馬英九前總統瞭解。

廣告 廣告

徐巧芯說，「馬英九前總統不是我們黨團的成員，所以我沒有辦法替他做任何的發言，我們也沒有任何馬英九前總統的發言人在立法院的黨團」。所以如果提問媒體對這方面有想要知道的話，應該要向馬英九前總統的辦公室聯絡。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉寶傑再怒轟馬英九「賣台」！重申兩岸絕不能定調是內政

劉寶傑怒轟馬英九「賣台」 鍾佳濱：中華民國派認清了馬

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

