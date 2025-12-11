劉寶傑批馬英九「賣台、變得很惡劣」 談小紅書被禁轟：民進黨也很蠢

劉寶傑上黃暐瀚節目時痛批馬英九賣台、民進黨很蠢。圖／翻攝自劉寶傑臉書

資深媒體人劉寶傑日前投書媒體，認為兩岸不應該定調為內政問題，同時也痛批以馬英九為首的政治人物，口口聲聲的「一中憲法」就是為難台灣人。10日他接受專訪再痛批，對於馬英九只有「賣台」兩個字形容，對於民進黨禁止小紅書，直言「國民黨很爛，民進黨也很蠢」，憂心恐開啟「管制之門」。

兩岸不是內政！劉寶傑：馬英九提一中就是在為難台灣人

劉寶傑11月30日以「兩岸不能被定調是內政問題」為題投書媒體，表示若接受兩岸是內政問題，根據 《聯合國憲章》第2條第7項「不干涉內政」原則，台灣只能在沒有外援下獨自面對中國，「這時候你是中國，你會不攻台嗎」。

他也怒批，當今以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法提的就是「一中」、「一國兩區」，簡直是把台灣人的痛苦當成要害，痛批馬英九明顯在為難台灣人。

該篇貼文也讓旅美教授翁履中跳出來回應，批評劉寶傑若覺得一中憲法讓人感到痛苦，就應該修憲，而非每天喊台獨卻不敢修憲，就是在打假球。劉寶傑也再度投書媒體回擊，稱翁履中不懂台灣歷史，「不要小看台灣人護衛這塊土地的決心。」

看不慣國民黨喊「我是中國人」！劉寶傑再批馬英九「賣台」：變得很惡劣

劉寶傑10日接受媒體人黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》專訪，談及馬英九2024年4月與中國國家主席習近平2次會面後，常公開稱「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，隨後高市力挺台灣提出「台灣有事」一說，又高分貝批評，坦言「我知道馬英九在變，而且這個變非常惡劣，讓我非常厭惡的一個變化」。

他接著說，國民黨主席鄭麗文找蕭旭岑當副主席，也不斷地講「一國兩區」，讓心中警鈴大響，才促使那兩篇媒體投書。

他也痛批，國民黨開口就說中國是中華民國，更直接表態「我是中國人」，但國際上普遍認知中國就是中華人民共和國，且中共也不斷外宣台灣是中國的一部分，這樣的情況是當過法務部長、陸委會主委的馬英九最懂，對他「除了『賣台』兩個字，我沒有其他的想法！」

劉寶傑上黃暐瀚節目時痛批馬英九賣台、民進黨很蠢。圖／翻攝自黃暐瀚臉書

民進黨禁小紅書也很爛？劉寶傑示警：恐開啟「管制之門」

劉寶傑對內政部封禁小紅書一事評論，直言「國民黨很爛，民進黨也很蠢」。他解釋，家人也有在使用小紅書，大多都是美妝、旅遊、政治性低的軟性資訊，還可以查詢景點、餐廳，功能和Google很類似，「兒子用小紅書因為出國旅行資訊多、生活資訊便利」，封禁會讓執政黨「流失年輕選票」。

面對政府與支持者以「資安與詐騙防治」為由封鎖小紅書，劉寶傑直言，尊重打詐保護人民安全，但不能因此扭曲人民對於知識與資訊自由的需求，若政府依「風險」封鎖資訊、社群，如同開啟「管制之門」，並不是民主社會應有的方向。

「我不是在幫國民黨講話，也不是在護民進黨」，劉寶傑也喊話，希望台灣不要因政治恐懼，扼殺知識與資訊自由。



