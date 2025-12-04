劉寶傑槓上翁履中 「前長官」說話了：他講的東西是錯的

媒體人劉寶傑表示，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦。旅美學者翁履中反駁表示，如果一中憲法是痛苦，那就修憲，都要為台獨而戰，卻不敢改憲法，就是玩假的。劉寶傑再批翁履中，不理解台灣人的無奈。而翁履中則表示，台灣需要的，是更多的對話，而非炸藥。曾是劉寶傑長官的媒體人董智森表示，劉寶傑這件事情沒有什麼好爭議，因為劉寶傑講的東西是錯的。

董智森3日在《誰來早餐》節目中透露，他曾是劉寶傑的長官，以前台北市新聞處長，跑來找他，知道他是劉寶傑的老長官，說他們想找劉寶傑去當主秘。他說，劉寶傑恐怕不會接受，因為進了官場要回到新聞界很難，劉寶傑恐怕不會同意。後來那位新聞處長有跟劉寶傑談，劉寶傑真的拒絕，因為他就是一個媒體人、記者，若是當主秘，還要被議會找去備詢。

針對劉寶傑為兩岸議題槓上翁履中，董智森認為，劉寶傑這件事情沒有什麼好爭議，因為劉寶傑講的東西是錯的。整個中華民國最大的東西就是憲法，不然你怎麼叫民主國家。憲法是凌駕所有法律之上，我們憲法授權的法律就是《兩岸人民關係條例》，民進黨也沒有把它廢除、修改，其實也沒有辦法修改，因為修改就會違憲。現在劉寶傑講為難台灣人，那請問民進黨過去為什麼不做。

