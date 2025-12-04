劉寶傑槓上翁履中！「老長官」一句話打臉
[NOWnews今日新聞] 資深媒體人劉寶傑近日主張，「兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦」；旅美教授翁履中則反擊，若一中憲法真的是痛苦，那就應該修憲，喊著要為台獨而戰，卻不敢修憲法，就是玩假的。劉寶傑聽了，再批對方「不懂台灣人的無奈」；翁履中則回應，台灣更需要對話，而不是炸藥。對此，身為劉寶傑前長官的媒體人董智森認為，此事沒有什麼好爭，因為劉寶傑講的東西是錯的！
董智森3日在《誰來早餐》節目中提到，過去台北市新聞處長曾經找上自己，因為知道他是劉寶傑的老長官，對方希望邀請劉寶傑去擔任主秘，董智森當時就判斷劉寶傑不會答應，因為一旦踏進官場，未來想回到媒體圈將十分困難。果然，後來新聞處長與劉寶傑接觸，劉寶傑也以自己就是媒體人、記者為由婉拒，何況擔任主秘還得面對議會備詢。
對於劉寶傑日前因兩岸議題與翁履中交鋒，董智森直言，這件事情沒有什麼好爭議，「因為劉寶傑講的東西是錯的」。他強調，憲法是整個中華民國最核心的法律架構，不然又如何稱為民主國家？憲法凌駕所有法律之上，而憲法授權的《兩岸人民關係條例》至今仍在，民進黨政府也沒有廢除或修改，因為一動就會違憲。董智森更反問：「劉寶傑說這是在為難台灣人，那請問民進黨過去為什麼不處理？」
