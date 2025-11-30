劉寶傑為1事「轟馬英九為難台灣人」！批加速北京攻台網驚：講大實話

政治中心／綜合報導

資深媒體人劉寶傑今（30日）透過媒體投書指出，台海是否會爆發衝突，除了中國是否被逼到「非動武不可」之外，更關鍵的是國際社會如何定義兩岸關係。他進一步提出，前總統馬英九不斷強調「一中」，根本是把台灣人的痛苦當成要害攻擊，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人」。





資深媒體人劉寶傑轟前總統馬英九不斷強調「一中」，根本是把台灣人的痛苦當成要害攻擊（圖／翻攝自劉寶傑臉書）





資深媒體人劉寶傑今（30日）投書《上報》指出，儘管軍力差距是中國能否攻台的因素之一，但更大的關鍵在於國際認知，「台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？」，這正是中國當前政治作戰的主軸。若中國成功塑造這個論述，使兩岸被普遍視為「中國人的家務事」，那麼北京將毫不猶豫動武；反之，如果各國認為台海情勢牽動區域穩定、絕非中國內部問題，中國在做出軍事決定前就得再三斟酌。他舉日本首相高市早苗的發言為例，指出中國之所以強烈反彈，就是因為高市一句「台灣有事，日本可能進入存立危機事態」完全戳破中國宣傳，使台海衝突被視為可能引發日美介入的國際事件，而非中國單方面能決定的問題。

劉寶傑強調，避免戰爭的關鍵，不僅是台灣不要挑釁，更重要的是不能接受「兩岸是內政問題」的框架。倘若台灣自己都承認一中，反而會依《聯合國憲章》禁止干涉內政的原則，使外國無法提供援助，屆時台灣勢必獨自面對中國，「這時候你是中國，你會不攻台嗎」。





談到國內政治人物，劉寶傑批評，馬英九等人屢次主張「憲法就是一中、就是一國兩區」，等同不斷從台灣的痛點下手。（圖／民視新聞資料照）









他直言，中國眼前對日本等國進行的施壓，就是其政治作戰的一部分，目的在於全球化地推動「台灣問題＝內政問題」的認知。一旦這道障礙被消除，對北京而言，出兵的時刻就隨時可能到來。談到國內政治人物，劉寶傑批評，馬英九等人屢次主張「憲法就是一中、就是一國兩區」，等同不斷從台灣的痛點下手「這根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，」，劉寶傑認為，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。

政治工作者周軒也轉發劉寶傑的評論文章，發文表示「今天最讓我意外又驚喜的，就是看到『資深媒體人』劉寶傑寫下這篇分析。我覺得這是今天不可錯過的必讀文章。」相關討論引發不少網友留言，反應也十分熱烈，有人笑稱：「退休後果然什麼都敢講。」也有人驚訝表示：「寶傑竟然講出這種話？這不是我認識的寶傑，一定被外星人取代了」、「是不是被明居正洗禮了？」在社群上掀起一陣趣味討論。

