劉寶傑犀利評台灣未來！親揭當「中國邊陲」下場

政治中心／徐詩詠報導



資深媒體人劉寶傑過去曾公開撰文，直指台灣與中國關係不能被定調為內政問題，文章內容曝光後引發不少討論。對此，他日前登上網路節目，除大談雙邊關係外，也分享他對「一國兩區」與修憲的看法。他在節目中更表示，自己曾思索過台灣要成為「中國的邊陲」、還是「世界的前沿」，並透露其中利弊。





劉寶傑日前赴《下班瀚你聊》接受資深媒體人黃暐瀚專訪時提到：「台灣是個民主的社會，你如果真的要統，你就主張統；你今天國民黨要主張統，就去主張統，或是誰要當總統我都沒意見，反正人民會做選擇。」不過他話鋒一轉表示：「但如果問我，我的看法是——我曾經想過一個問題：台灣要變成大國的邊陲，還是世界的前沿？」劉寶傑不諱言，如果與對方「和」，台灣會成為大國邊陲，而大國邊陲從來沒有好下場。

廣告 廣告

劉寶傑犀利評台灣未來！喊要當「中國邊陲」還是「世界前沿」揭利弊

資深媒體人劉寶傑上節目解釋撰文用意。（圖／翻攝自關鍵時刻官方YouTube）





他進一步解釋：「大國磁力那麼大，一定會被它吸乾。前總統馬英九有沒有合？有。連我們的漢光演習都不敢放實彈，用放音響碰！碰！碰！來代替，他連這個都不敢，把兵役縮成4個月，他就一直在弱化台灣國防。你說那段時間台灣出現什麼事情？」

劉寶傑犀利評台灣未來！喊要當「中國邊陲」還是「世界前沿」揭利弊

劉寶傑認為馬英九任內也有和，但似乎沒有太多正面效果。（圖／民視新聞資料照）









劉寶傑舉例，如今看到金馬獎、金曲獎，人們會感慨以前台灣不是都很棒嗎？我們有這麼多優秀的作曲者，為什麼現在都沒有？不是沒有，而是「都被吸光了」。那邊市場那麼大，台灣這麼小，要跟他們競爭永遠不可能。劉寶傑說，看我們當時的面板等產業，很多都被吸走，幾乎沒有活路，這是一個血淋淋的事實。

原文出處：劉寶傑犀利評台灣未來！喊要當「中國邊陲」還是「世界前沿」揭利弊

更多民視新聞報導

小紅書被封鎖1年！簡舒培要求赴雙城論壇談詐騙 蔣萬安回應了

「世界人權日」憶台灣民主歷程 林佳龍：自由不是從天而降

遭劉寶傑嗆賣台「令人厭惡」！綠委揭：馬英九非中華民國派

