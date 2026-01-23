劉寶傑稱看不懂賴政府作為「內外都搞不定」...周玉蔻駁斥：橫向、縱向磨合已入佳境...批評脫離事實

資深媒體人劉寶傑日前接受專訪，稱前總統蔡英文近期動作頻頻，對此他認為是在給現任總統賴清德警告，並批評賴的問題是對內、對外都搞不定，引起社會討論。對此，資深媒體人周玉蔻今（23日）發文表示，該媒體主持人應該沒了解第一線真實內情；她透露，府院目前橫、縱向磨合漸入佳境，執政團隊不分前現任政府成員，合作出奇地有默契和效率，也許其評論是求好心切，但批評脫離事實。

劉寶傑在專訪上猜測，近期蔡英文的一些動作，包括想想論壇現在開始運作、據稱跟幕僚的互動比過去頻繁，這些舉動的目「應該是給賴清德一個警告」。他也批評，賴清德對內、對外都搞不定，其幕僚、行政團隊，甚至整個作為，他都無法理解。

針對評論，周玉蔻反駁：「說小英不滿威廉，有動作如何如何的前媒體明星主持人，最近應該並沒有在第一線上接觸、了解府院處理相關重大議題的真實內情。」



周玉蔻透露，自己的感覺是，賴政府上任後的各種橫向、￼縱向磨合已入佳境，找回巔峰手感，「整個賴政府治理團隊不分前現任政府成員，出奇合作、默契、有效率、有情感。」



周玉蔻指出，該媒體主持人的用意或許是求好心切，但批評並不公平、更脫離事實。

(圖片來源：周玉蔻臉書、YouTube)

