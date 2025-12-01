劉寶傑稱一中憲法是人民的痛苦 翁履中：都要為台獨而戰 卻不敢修憲？

媒體人劉寶傑引述電影「教父」台詞稱，誰提議和談，誰就是叛徒。他並主張，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦。旅美學者翁履中認為，台灣不是幫派，今天的國際關係也不是台灣說了算；如果一中憲法是痛苦，那就修憲，都要為台獨而戰了，卻不敢改憲法？ 就是玩假的！

劉寶傑11月30日在《上報》投稿，引述電影「教父」中，馬龍白蘭度說：「記住，誰提議讓你去參加巴吉尼（Barzini）安排的和談，誰就是叛徒。別忘了這點。」對於馬英九主張憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲，劉認為這根本是把台灣人的痛苦當成要害。他更主張，現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。

旅美學者翁履中1日在直播中認為，劉寶傑一開始用教父舉例，邏輯有問題。因為教父說話，幫眾不能反駁，但台灣是民主國家，國家和幫派有很大的差距。劉寶傑的比喻進入「框架效果」，台派會覺得很有道理，但「框架效果」會把台灣變成像幫派一樣。

翁履中說，如果用教父比喻台灣，那麼賴清德就是教父的角色？完全一言堂？還是以德服人？而賴清德兩者都不是。

翁履中直言，很多人評論國際政治，都是用意識形態的角度，例如設定日本就是很強，中國大陸一定是假的、就是要輸。只要台灣決定如何，全世界都會站在台灣這一方？只要台灣跟美國綁在一起，只要台灣說不是中國的一部分，台灣說兩岸關係不能是內政，就台灣說了算？但今天的國際關係也不是台灣說了算。

至於說憲法是台灣人民的痛苦，翁履中表示不能接受，都要台獨、都要戰爭了，但不敢修改憲法？ 憲法是災難又是痛苦，那就修憲，這沒有很難！否則就是玩假的。翁履中質疑，這篇文章就是告訴大家，這部憲法很糟糕，又不能改，所以不用遵守？

