劉寶傑罕鬆口離開《關鍵》原因 曝新計畫「不像以前血脈賁張」

劉寶傑罕鬆口離開《關鍵》原因，曝未來節目方向。（資料圖／羅永銘攝）

62歲資深媒體人劉寶傑去（2025）年1月23日突然請辭主持18年的節目《關鍵時刻》，令許多忠實觀眾相當不捨。不過，期間仍不時聽見他對相關時事的評論，先前也證實將在今年3月回歸電視圈，對此，劉寶傑日前登上王偉忠的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，吐露休息一年來的心境。

劉寶傑坦言，去年會選擇休息，除了合約到期外，也是想離開原本的新聞區塊，「那個競爭壓力是你很難想像，而且你我攻那麼久，就是有時候你有一點身不由己」，所以未來轉換另一個頻道，即使還在大新聞領域，但他希望能專心做自己想做的事情，同時避開一些外界的干擾。

劉寶傑分析過去一年大環境的變化，認為第一個關鍵是國際局勢已明顯改變，第二是AI發展扭轉了產業型態，第三是媒體形式轉移，自媒體與有線電視的占比差異極大，未來便以這3點作為繼續在新聞圈打滾的關鍵。提到未來節目方向，他表示畫面跟《關鍵時刻》差不多，同樣有大螢幕、表現方式不會差太大，時長變為一個小時，「應該是說我不會像以前那樣子血脈賁張，情緒非常飽滿，我覺得那也是一個過去了」。

劉寶傑過去主持《關鍵時刻》長達18年。（圖／中時資料照）

說到情緒激昂的主持方式，他坦承是吸引流量的一項特點，不過面對現今閱聽人的喜好，認為觀眾比較在乎內容，「以前我就是在殺時間，可是現在變成可能時間到，我想要聽聽看你在講什麼。你反而是要給他想要的東西，絕對不是要我的情緒，也不是要我的表演，他要的是我給他的東西值不值得」。

另外，劉寶傑透露，未來也會在電視台做網路節目，目前預設為每天更新，節目時間有長有短，從30分鐘以內到一個半小時都有。至於談論的話題，他想多方嘗試，甚至可能加入近年的健身嗜好，王偉忠則爆料他這一年很努力健身，已經可以舉重到130公斤。

