劉寶傑要回歸了！離開《關鍵》1年將回老東家財經台

資深媒體人劉寶傑主持談話性節目《關鍵時刻》18年，個人風格獨特累積許多粉絲，但2025年1月突然拋離職震撼彈，並沈潛一段時間，至近日偶爾上其它談話性節目，又稍微活躍起來。就有消息傳出，劉寶傑將重回螢光幕前主持節目，且是回到老東家東森，但是於財經台開節目；據《中時新聞網》向業內人士詢問，確有此事，且劉寶傑會於三月回歸。

劉寶傑為記者出身，轉戰電視螢幕後，以主持《關鍵時刻》節目時，強烈的個人特色奠定知名度，不但和來賓一搭一唱誇張反應，一句「真的假的」口頭禪也變成招牌。

劉寶傑去年離開《關鍵時刻》後，本人並未鬆口真實原因，卻有傳聞指他不滿東森高層干預太多。而東森當時曾對外表示，感謝各界媒體朋友的關心。今年是關鍵時刻主持人劉寶傑進入東森工作滿20年，前兩年便已規劃在合約期滿後暫時休息。東森由衷感謝觀眾朋友多年來的支持，也祝福劉寶傑未來一切順利。

然而事隔一年後，最新傳出劉寶傑即將回到老東家財經台開節目。《中時新聞網》向業內人士詢問，確認他將於三月在東森財經台開節目；性質應仍是政論節目。

