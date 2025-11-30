劉寶傑警告「兩岸被定調是內政問題」中國就會攻台：馬英九為難台灣人

政治中心／倪譽瑋報導

資深媒體人劉寶傑今（30）日在《上報》發表文章，他指出台海是否會發生戰爭，除了中國被逼得非打不可外，還有「兩岸被定調是內政問題，是中國人的家務事」劉寶傑直言「中國不但會打，而且馬上就打」。他進一步提出，前總統馬英九等政治人物不斷強調「一中」，根本是把台灣人的痛苦當成要害攻擊，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

劉寶傑認為，中國現今政治作戰的重中之重，便是台海戰爭是「內政問題」還是「國際安全問題」？他舉出日本首相高市早苗的「台灣有事可能讓日本面臨存續危機」，日本有出兵空間，劉寶傑評價，這言論如同定調「兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題」如果兩岸進入軍事戰爭，中國不只要面對台灣，還有周邊國家會介入，因此讓中國氣急敗壞。

劉寶傑表示，中國現在對日本「台灣有事論」鋪天蓋地的反擊，一切都是政治作戰的一環，在發兵前要先營造有利的勢，「逼迫世界認同台灣問題跟香港問題一樣，都是內政問題」此障礙一除，隨時都是發兵的時刻。

劉寶傑說，若兩岸被定調是內政問題，中國就會打，若國際認為此事非中國內政，開戰涉及區域安全「中國軍事作為就不得不躊躇再三」；兩岸會不會戰爭？除台灣避免挑釁，逼中國非打不可外，還有兩岸是否為內政問題，台灣自己都接受一中，根據 《聯合國憲章》第二條第七項「不干涉內政」原則，只能無外援獨自面對中國「這時候你是中國，你會不攻台嗎？」

劉寶傑提出，以馬英九為首的政治人物，不斷強調「憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲」這宛如把台灣人的痛苦當成要害，「台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇。」

劉寶傑認為，現在誰主張一中、主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障，並直言「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

政治工作者周軒也發文分享上述言論，並表示今天早上最驚喜，莫過於看到劉寶傑的這篇文章，「我認為這是今日必讀」。

