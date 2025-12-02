劉寶傑轟不懂台灣人無奈！翁履中二度回擊了

▲資深媒體人劉寶傑，近日與旅美教授翁履中隔空展開激辯。（圖／翻攝自劉寶傑臉書）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人劉寶傑日前主張，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦，引發討論；旅美教授翁履中則反批，如果一中憲法真是痛苦，那就應該修憲，喊著要為台獨而戰，卻不敢修憲法，根本就是玩假的。劉寶傑今（2）日再次回應，指責翁履中「不懂台灣人的無奈」；對此，翁履中回應「感謝指教」，並強調台灣更需要對話，而不是炸藥。

劉寶傑於11月30日在《上報》投稿，他引用電影《教父》中的台詞，批評前總統馬英九強調憲法是一中、兩岸屬於一國兩區。他表示，這是把台灣人的痛苦當成要害來戳，更強調，凡是主張兩岸關係是內政問題的，等於是在替中國攻台鋪路。

針對此文，翁履中於直播中表示，他無法接受「憲法是台灣人的痛苦」這種說法，既然說憲法是災難又痛苦，那就應該直接修憲；如果不敢修，卻又談台獨、談戰爭，「這不是在玩假的嗎？」他甚至質疑，文章如今是在暗示「憲法很糟糕，但又不能改，所以也不用遵守」嗎？

劉寶傑今日再度於《上報》撰文反擊，稱雖然「台獨」口號仍偶有出現，但早已不具實質力量；因此，再用「台獨」作為扣帽子的工具，不是無知，就是惡意。他強調，中國對台威脅逼近，台灣要在夾縫中求生存，只能謹慎應對，不挑釁也不卑躬，但若步步退讓，終究會變成對方的囊中之物。至於為何不能修憲，「任何一個台灣人都知道他說不出的苦，但翁履中不知道」。

面對劉寶傑的指控，翁履中也在臉書回應指出，他當然理解台灣在國際現實中的困境，但他也強調，將「無奈」與「痛苦」當成描述憲政矛盾的擋箭牌，是無法真正面對問題的。他進一步解釋，自己的邏輯很簡單也很務實，大家不修憲（推動法理台獨），是因為心裡知道「不能修憲」；知道不能修憲，是因為擔心「會打仗」；既然擔心會打仗而選擇不修憲，維持現狀，那麼在行動上就應該要有相應的戰略邏輯。

翁履中提到，他所謂的「務實」是希望台灣搞清楚，如果選擇不修憲以避戰，那就要有避戰的智慧；如果選擇強硬，那就要有不惜一戰的實力與準備，既不修憲又想逞強，這才是最危險的。他也自嘲被劉寶傑點名「何德何能」，認為雙方其實只是意見不同，但竟被渲染成仇恨對立，這也反映了台灣泛政治化後的社會樣貌，好好說話變得很難，意見不同就被定義為「嗆聲」、就是「批判」。

最後，翁履中強調，大家什麼時候失去了「討論」的能力？是因為都太焦慮？還是因為都只想看好戲？每個人似乎都吃了炸藥，一點就燃。但炸完之後呢？問題解決了嗎？台灣更安全了嗎？政治評論不是為了贏過誰，也從不是為了流量，而是雞婆地想幫台灣找出路。他也感謝劉寶傑的指教，讓這個議題有機會被更多人思考，希望在硝煙散去後，能留下一點冷靜的空間，想想台灣真正的下一步該怎麼走。

