劉寶傑開轟馬英九賣台！曝他這2件事變了：非常厭惡

資深媒體人劉寶傑在11月30日曾投書《上報》，指出兩岸不應定調為內政問題，痛批有不少政治人物不斷強調《憲法》就是「一中」，是在為難台灣人，引發熱烈討論。而在昨（10）日，劉寶傑接受專訪時，指出前總統馬英九十分了解兩岸問題，但卻公開講「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，痛批「你這麼懂你還跟我講這種話，除了『賣台』兩個字，我沒有其他的想法！」。





資深媒體人劉寶傑11月30日曾投書媒體，痛批不少政治人物不斷強調《憲法》就是「一中」，是在為難台灣人。（圖／翻攝自關鍵時刻官方YouTube）

劉寶傑昨（10）日上《下班瀚你聊》接受專訪，透露馬英九過去不斷的強調「中華民國憲法」與兩岸分治的狀態，並沒有講「一中憲法」、「一國兩區」，且近日卻出現很大的變化，以前幾乎每年都撰文談及六四的他，自從2024年與中國國家主席習近平進行第二次「馬習會」後，就不再去談六四事件；除此之外，也開始稱兩岸問題是「國內事務」，要外部的人不要插手。

馬英九近來公開講「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」。（圖／民視新聞資料照）





劉寶傑進一步指出，連近期日本首相高市早苗對台灣、中國問題發言，馬英九也強調「外部的人不要插手」，劉寶傑見狀則表示「我知道馬英九在變，而且這個變非常惡劣，讓我非常厭惡的一個變化」。在此之後，國民黨主席鄭麗文開始講「我是中國人」，讓劉寶傑相當無言，質疑「你在台灣講我是中國人，那你出國你也講我是中國人嗎？」，強調「你講你是誰，不會是對內講的，你一定是對外講的，你怎麼會一天到晚在台灣講自己是中國人？神經病阿！」。

劉寶傑感嘆「我知道馬英九在變，而且這個變非常惡劣，讓我非常厭惡的一個變化」。（圖／翻攝自劉寶傑臉書）





劉寶傑認為，台灣會有今天的安全，雖然台灣絕對是自立自強，「可是台灣絕對不是靠台灣一個小地方就可以對抗中國的，台灣今天能夠對抗中國，一直都是有美國在背後當靠山」，若是按照馬英九所說的「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，則反問「那中國打台灣的時候，美國能不能插手？日本能不能插手？如果他們都不能插手，台灣怎麼能對抗？」。



劉寶傑強調，台灣為了生存所以吞忍了許多，包括奧運時必須稱自己是「中華台北」、許多國際場合不能去，但若兩岸問題成了是國內事務，「你是搞到我不能生存欸」。劉寶傑進一步怒轟，馬英九曾做過法務部長、陸委會主委、研考會主委，因此十分了解兩岸問題，「你這麼懂你還跟我講這種話，除了『賣台』兩個字，我沒有其他的想法！」。





