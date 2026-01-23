劉寶傑點蔡英文1舉動「很有趣」：也是給賴警告

資深媒體人劉寶傑主持談話性節目《關鍵時刻》18年後閃退，近來傳出將復出主持政論節目，且偶爾也受訪似在暖身。他日前接受網路節目訪問時，提及前總統蔡英文開始有一些「動作」，包含想想論壇改版再出發等，認為「她在動，這個就有趣」，也是給賴一個警告。他也分析指，目前整個時事氣氛對賴清德總統不利，卻又選擇硬幹到底，於事無補，建議賴應「時移勢轉」，否則非常辛苦。

劉寶傑月初接受Youtube頻道「范琪斐的美國時間」專訪，節目在22日播出，他在當中談到前總統蔡英文最近開始有一些「動作」，包括由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」，在2025年的10月改版再出發，「據說她好像跟幕僚現在的互動又跟過去比較頻繁了，那這個東西到底在幹什麼？不知道」、「她在動，這個動就有趣，我覺得也是給賴一個警告，賴的問題就是，作為總統把事情搞定比堅持事情對錯更重要」。

劉寶傑也說，前總統李登輝就是最標準例子，哪有管對錯，錢能解決都是小問題，只要能搞定事情沒什麼不敢做，總要把事情搞定；主持人范琪斐問「那你覺得賴搞不搞得定？」劉直言，「我常常覺得他搞不定，對內對外搞不定，這是他現在要去面對的問題，作為政治人物一定要時移勢轉，如果不能跟著的會非常辛苦，現在整個時事氣氛對賴不利的狀況下，又選擇硬幹到底，對他來講就非常不利。」

