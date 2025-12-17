劉寶傑「沒聽過在野獨裁」打臉賴清德 吳子嘉同台笑喊：可申請專利

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》二修版本，獲得身兼民進黨主席的總統賴清德支持。賴清德今（17）日在中常會上表示，針對在野黨強行通過的《財劃法》版本，行政院長依憲法賦予的權力「不予副署」，此舉旨在捍衛民主憲政。他也呼籲，朝野雙方應思考如何共同合作，推動對國家最有利的政策與法案。對此，資深媒體人劉寶傑直言，憲政僵局就是衝突，憲政衝突每個人就要去承受後面的苦果，他覺得這一點對賴清德來講比較不利。

劉寶傑在節目《董事長開講》強調，最重要還是要得到社會的認同，如果搞久了，社會不認同，會反噬。賴清德現在要考慮到把戰場拉這麼高，而且美國現在對他的要求是要把軍購案通過，如果說這些都沒有，又讓台灣空轉，而且這個國際情勢又沒有看清楚，中間選民會有質疑，這個質疑出來後，對賴清德不利，而且對賴清德不利的壓力只來自藍白嗎？或許連他的內部都會有壓力出來。

針對賴清德日前發文表示，國會藍白將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，劉寶傑質疑，「他講在野獨裁？我真的從來沒有聽過！我從1994年開始跑台北市長選舉，也算是對政治很熟悉，真的沒聽過所謂『在野獨裁』4個字！」一旁的節目主持人吳子嘉也大笑說「這可以申請專利！」

