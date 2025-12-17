劉寶傑「沒聽過在野獨裁」打臉賴 吳子嘉：可申請專利

劉寶傑(左)打臉在野獨裁說，稱跑新聞30幾年沒聽過，吳子嘉(右)揶揄稱可申請專利。（合成圖／羅永銘攝、資料照）

閣揆卓榮泰15日宣布不副署財劃法，熱議不斷。媒體人劉寶傑16日表示，憲政僵局就是衝突，每個人就要去承受後面的苦果，這對賴清德比較不利。但對賴稱「立法濫權、在野獨裁」，劉寶傑直呼跑新聞30幾年沒聽過在野獨裁，訪問的主持人吳子嘉笑說可申請專利了。

16日在《董事長開講》節目，主持人吳子嘉問到現在這狀況變成憲政僵局，政府不推動工作，立法院不斷提出法案，就變成亂象，結局會變怎麼樣？劉寶傑直言，憲政僵局就是衝突，憲政衝突每個人就要去承受後面的苦果，他覺得這一點對賴清德來講是比較不利。如果搞久了，社會不認同，會反噬，中間選民會有質疑，對賴清德不利，且這壓力只來自藍白嗎？或許連他的內部都會有壓力出來。

而針對賴清德16日發文表示，國會藍白將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，劉寶傑質疑，「他講在野獨裁？我真的從來沒有聽過！我從1994年開始跑台北市長選舉，也算是對政治很熟悉，真的沒聽過所謂『在野獨裁』4個字！」吳子嘉大笑說「可以申請專利！」

14萬追蹤的粉專「政客爽」轉發這段談話影片，網友直呼「能吐出在野獨裁這四個字真是強耶，後面會不會一不如他意就宣布戒嚴？也不是不可能」、「在野就沒行政權要如何獨裁」、「草包萊爾校長」、「還有校正回歸」、「沒知識的總桶」、「聊過外星人、看遍全世界的寶傑都沒聽過在野獨裁，被你發現世界奇蹟了！創夏你怎麼看」、「總統不會當就滾」、「綠營己瘋狂到語無倫次」、「足以騙青鳥，不足以騙百姓」。

