劉寶傑：蔡英文最近動作「是給賴清德警告」 賴對內、對外都搞不定

藍白持續在立法院封殺1.25兆國防特別條例，連AIT美國在台協會處長谷立言都罕見表態，「自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」。對此，媒體人劉寶傑昨（22）日表示，美國總統川普不會管藍白惡搞，搞定這件事最重要，但賴清德對內、對外都搞不定，而他覺得有趣的是，前總統蔡英文最近開始有一些動作，包括想想論壇開始在動了，他覺得「是給賴清德一個警告」。

劉寶傑接受節目《斐姨所思》專訪，他指出，作為台灣的總統，美國的支持是非常重要的事情，而對於台灣來講，要走親美路線，要去執行軍購這件事，如果卡在立法院，美國總統川普不會管藍白惡搞，搞定最重要，如果今天賴清德不能搞定，這對賴清德來講問題很大。

劉寶傑說，這個東西有趣的是，他覺得蔡英文是這幾年在國家戰略上面、在台灣定位上面「抓得最準」，雖然自己對蔡英文的內政非常不以為然，可是就國家戰略上，蔡英文是精準、漂亮，而且完全站到台灣應該有的位置。他指出，蔡英文當總統時就是非常清楚的不讓一個中國的框架放在台灣的頭上，因為只要接受一個中國，兩岸就是內政問題，蔡英文非常敏感、精準，所以看到美國人非常喜歡蔡英文，而她這樣的一個特質，賴清德沒有。

劉寶傑指出，蔡英文最近開始有一些動作，包括想想論壇開始在動了，據說跟幕僚互動也比較頻繁了，卸任總統是一個沒有聲音的人，但蔡英文在動，這就有趣，「我覺得也是給賴清德一個警告」。他說，賴清德的問題講白了就是，作為總統，把事情搞定比堅持事情的對錯更重要，但他覺得賴清德的問題就是對內、對外都搞不定，這是賴清德現在要去面對的問題。

劉寶傑表示，作為一個政治人物一定要時移勢轉，如果不能的話，會非常非常辛苦，在現在整個時事、氣氛對賴清德不利的狀況下，賴清德又選擇硬幹到底，當然會對賴清德非常不利。

劉寶傑也坦言，很難去判斷賴政府，因為有很多東西沒有邏輯，政治上要有一些行動力跟能力，這點在前總統陳水扁跟蔡英文身上都看到，「馬英九身上其實也沒有」，但就看不清楚賴清德在搞什麼，像是大罷免怎麼會搞成這個樣子，他當時用「走鐘」來形容賴清德，怎麼會被牽著鼻子走搞成這個樣子，對於賴清德的幕僚、行政團隊以及整個作為，是自己沒有辦法理解的。

