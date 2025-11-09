劉峻誠 全球高科技業新星
本報董事長陳樹 專訪耐能智慧執行長
前言：
ＡＩ浪潮席捲全球，許多人擔心的是，要發展ＡＩ需要龐大電力，和節能減碳的國際風潮背道而馳，ＮＰＵ（神經處理單元）的橫空出世，其高效率、低耗能的特性，可以讓許多缺電又想發展ＡＩ的國家，看到問題解決的曙光，台灣也面臨相同的困境。讓人驚喜的是，這項科技的研發者｜創立耐能智慧的執行長劉峻誠，正是道地的台灣囡仔，而且這項廣受全球矚目的創新技術，正逐漸在高科技業發光發熱。
為了深入了解這項最新科技，本報由董事長陳樹親自帶隊，前往耐能智慧專訪執行長劉峻誠，了解他的艱辛創業經過，和對於ＡＩ的獨到見解。
(記者黃翠娟、康子仁、陳柏翰∕專訪)
台灣囡仔研發NPU扮AI領頭羊
大部分的人根本搞不懂劉峻誠研發的ＮＰＵ，跟之前大家朗朗上口的ＣＰＵ和ＧＰＵ之間，到底有何差別。劉峻誠最喜歡舉的例子，ＣＰＵ就像是打仗的坦克車、ＧＰＵ像載貨的卡車，ＮＰＵ像是小客車機動性十足。
劉峻誠從成大電機系畢業後赴美深造，拿到加州大學洛杉磯分校電子工程學博士，專長電腦輔助設計、人工智慧、超大規模集成電路設計、觸屏面板、影像處理、電子模擬領域、演算法開發與先進高速半導體製程。
劉峻誠所定義的ＮＰＵ｜可重組式ＡＩ晶片架構，獲得ＩＥＥＥ ＣＡＳ協會的最高榮譽ＩＥＥＥ達靈頓獎與電機電子工程師學會ＣＴＳｏＣ發明領袖獎。他所寫的書籍更是這一行的翹楚，成為國內外一流大學研究ＮＰＵ的經典教科書。
劉峻誠說，很多人都說ＡＩ時代很像是下一次的工業革命，人生能躬逢一個很大的轉變時代，他覺得蠻幸運的。他是十年前開始做ＮＰＵ，當時ＡＩ還非常冷門，他就是覺得要選一條發自內心相信的路，然後不管別人嘲笑或看不起也好，就一直走走走，然後有種匠心的精神，沒想到幾年後開始蓬勃發展。
劉峻誠拿電腦比喻，電腦的核心就是ＣＰＵ，可以跑ｗｉｎｄｏｗ、ｄｏｓ，可以玩一個簡單的小型遊戲，甚至可以處理文書系統，所以它是有一定程度的通用性。
ＧＰＵ在開始設計的時候，其實是做圖像跟遊戲，所以可以拿ＧＰＵ去跑ｆｉｎａｌ ｆａｎｔａｓｙ太空戰士的遊戲，也可以去玩瑪利歐。所以它是基於這個平台，可以開發出多采多姿的東西，就像彩色筆一樣，可以畫出很多不一樣的東西。
劉峻誠解釋，ＮＰＵ的概念也很類似，可以拿ＡＩ做人臉識別，可以做一個簡單的音樂編輯，還可以產生一個圖像，甚至可以跟你對話，其實不管是ＣＰＵ、ＧＰＵ，還是ＮＰＵ，它是專為各自不同的領域而生的晶片。
劉峻誠最常用的比喻，ＣＰＵ像是坦克車打仗很強、ＧＰＵ像卡車載貨物很強，ＮＰＵ像小客車在城市轉來傳去機動性很強，各有不同的優點，很難說哪一個一定是取代哪一個。但如果用ＧＰＵ來跑ＣｈａｔＧＰＴ，需要耗費大量電力，可能要核電這種等級，但ＮＰＵ最大的特色就是省電、效率高，所以不需要核電，也是它最大的優點。
劉峻誠認為，今天不會因為人類發明各種新型的車，某一種功能的車就不存在，坦克車、卡車、小客車依然存在，只是載貨物的時候會用卡車，在城市穿梭時使用小客車，「所以我認為未來的ＣＰＵ、ＧＰＵ和ＮＰＵ也是一樣，都會共同存在，只是在彼此的領域發揮最好的功效」。
劉峻誠說，如果為了ＡＩ的發展要蓋核電廠，或者是增加碳排放，現在連冬天都這麼熱，甚至有颱風，人類文明不會因為這樣變得更好，應該要讓ＮＰＵ這個技術越普及越好。
（記者康子仁攝）
全世界第一個量產ＮＰＵ工程師
談到台灣最大的競爭對手韓國，劉峻誠分析，韓國以前的屬性跟台灣很像，但是他們蠻有雄心壯志的，所以後來產生了三星、ＬＧ等大公司，開始能追前沿的東西，擁有定義前沿東西的能力，他覺得最有成就感的是，他是在台灣土生土長、大學畢業後才到美國念書的，現在國際間談到ＮＰＵ，也是由他這個台灣人定義其架構，現在使用ＮＰＵ的時代已經蠻明確，希望能讓家鄉的人更重視。
劉峻誠成立的耐能智慧，十年前就開始研發ＮＰＵ，他也是全世界第一個把ＮＰＵ量產的工程師，現在國際上ＮＰＵ的出貨量已經很大，韓國前幾名的大公司都是他的客戶。
劉峻誠透露，公司在美國也有很大的客戶，只是不方便對外講。有公開跟耐能合作的是高通，十月底高通宣布將推出新的ＡＩ加速晶片，挑戰領導ＡＩ半導體輝達的霸主地位，高通股價馬上就大漲超過百分之二十。劉峻誠解讀，ＮＰＵ已經從當初的崛起晉升至主流，因為不只是英特爾，包括高通和超微也開始跟進。
對於ＮＰＵ的前景，劉峻誠說，德國的主權ＡＩ在政府的機構裡用了耐能的的ＡＩ，因為德國不能用核電，所以選擇與耐能合作；沙烏地的部分，因為ＧＰＵ跑ＡＩ很燙。其實沙烏地有足夠的錢蓋電廠。但是當地的水比油還貴，所以使用ＮＰＵ，因其低能耗就能解決問題，他也期待ＮＰＵ也能應用在台灣，因為缺水和缺電也是台灣面臨的難題。
劉峻誠直言，如果用ＧＰＵ去跑ＧＰＴ這種等級的伺服器，價格相當高昂，需要半座核能電廠才能支持，一年所需的電費是六十億美金，碳排放等於新加坡一年產生的量。
劉峻誠所研發的ＮＰＵ，已經廣為國際間所重視、採用，尤其有助於節能減碳，現在各國學術界如果要學ＮＰＵ，大概都會以他寫的書作為範本，美國知名的大學像是普林斯頓、ＵＣＬＡ等，都是拿他寫的書當作教科書。
雖然各國都努力發展ＡＩ，但有一個最現實的問題是，並不是每個國家都能花這麼多錢去做這種ＧＰＵ式的主權ＡＩ。而且還有機密外洩的問題。舉例來說，我們的國防部或政府機關、台積電開會，結果要用ＣｈａｔＧＰＴ來做會議記錄，那豈不是這些單位的資訊就跑到美國的伺服器。
劉峻誠觀察，因為ＡＩ用ＧＰＵ來建構成本太貴，所以現在已經出現ＡＩ殖民地跟ＡＩ次殖民地，有點像十六世紀的海權爭霸，也因為這樣造成中國和美國都想在ＡＩ時代變老大，地緣政治開始變得很敏感。
劉峻誠認為，這就是ＮＰＵ可以貢獻的地方，因為成本會變得很低。如果一個國家沒有太多資源，因為ＮＰＵ普及，不會在ＡＩ時代變成一個次殖民地，因為大家都能做，而且很便宜，這些霸權國家也沒有必要爭霸，這就是ＮＰＵ的價值。
劉峻誠指出，甚至個人都可以做一個專屬自己的ＧＰＴ，私人隱私也就不會被巨頭知道。個別公司也可以做自己的ＧＰＴ，用ＮＰＵ來跑，公司的商業機密也不會被巨頭知道，國家也是如此。
劉峻誠稱讚昔日的蔣經國、孫運璿和李國鼎等人，真的很有遠見，只要去竹科一天，就可以把產業鏈從上游到下游的溝通搞定，全世界沒有第二個如此方便的地方，也變成台灣和美國的關稅談判當中，美方希望台積電整個半導體的產業鏈都能夠遷徙，至於結果如何，考驗政府的智慧，以及美方這項政策是否有延續性。
希望帶來轉變 讓台灣更有自信
劉峻誠表示，他在台灣長大，待過韓國和美國。以前在韓國三星工作，很幸運接觸到這個產業世界最頂尖的那一群人，也有幸學到很多東西。他在耐能公司剛成立就回來台灣，因為他深信ＡＩ會是一個未來，所以十年前就覺得，應該要讓家鄉人重視。
不過，劉峻誠不諱言，台灣受到代工文化的影響，歷史上很少有創新，這也是公司和ＮＰＵ並未受到重視的原因，他希望為家鄉帶來一個轉變，讓台灣能夠更有自信。
劉峻誠感慨，台灣在ＧＰＵ的產業鏈當中，代工的比例高達九成以上，但我們在全球ＧＰＵ的算力絕對是倒數的。輝達的黃仁勳日前到韓國向總統李在明示範，人家一口氣就買了二十六萬顆ＧＰＵ晶片，馬上就超越台灣。
劉峻誠希望把耐能公司經營成一個「社會型企業」。台灣的教育成本很低，他在美國若沒有獎學金，可能連一個學期的學費都付不了。當年在美國讀書，曾經窮到家裏沒有床，就睡在地板，就是靠獎學金過活，也因為台灣成本很低的教育，才讓他有機會可以走到今天，當然希望回歸家鄉。
劉峻誠認為，一項新的領域遇到的最大挑戰，就是讓一般人理解，台灣的文化不是缺點，它是優點，「我們習慣在別人定義的正確答案下非常的勤勞、拚命，可是不知道怎麼去定義答案跟定義問題」。在整個產業鏈裏面，定義問題和解決問題，以及創造一樣新的東西，是整個產業鏈最有價值的一塊。
努力不是為成功 只是不想留遺憾
歷經兩千年的網路泡沫化，目前當紅的ＡＩ浪潮，未來是否會同樣面臨泡沫化危機？劉峻誠觀察，現在的問題是，大家為了ＡＩ基礎建設，瘋狂買了很多ＧＰＵ，但無法蓋這麼多核電廠，導致沒有足夠的電去跑。以台灣來說，我們要建立自己的主權ＡＩ，就要用ＧＰＵ，必須蓋一個核電廠，但如果用ＮＰＵ，就不必花費這麼貴的成本。因為許多國家和大企業，都想建立自己的ＡＩ，拼命做基礎建設，才有可能出現泡沫化危機。
劉峻誠認為，他一直覺得其實文化才是一個公司最核心的競爭力，公司文化就體現在名字「耐能」上，還有勿忘初心，「我覺得一個公司，你的產品定義可能失敗，角色可能錯誤，但他覺得有個永不放棄、願意去解決問題的文化，才是最核心的價值。
劉峻誠分享，在創業的過程當中，不能太過度膨脹，也不用妄自菲薄，他在過去的人生歷練當中，不斷被打破框架，有被動的、也有主動的，所以所有想要創業的團隊，不能把自己定義是技術公司、平台公司或軟體公司，大家就是一個不斷在成長的團體。
劉峻誠說，其實人生的真理，很多人有不一樣想法。但是對他來講，感觸最深的是，「努力其實並不是為了成功，只是想要不留遺憾」，然後非常的堅持一件事情，其實也不是想要去得到誰的認同，真正的是去回應自己在人生歷練當中，你最後發現那個深刻的匠心，如此而已。
