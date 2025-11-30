劉建國不鬆口參選雲林縣長 僅稱賴清德有智慧找人才

民進黨立法委員劉建國30日上午出席台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土典禮時，面對媒體詢問是否參選雲林縣長，態度顯得保留，僅表示黨主席賴清德及選對會絕對會找出一位可以帶領雲林全面升級的好人才，並未正面回應自己的參選意願。

民進黨立委劉建國被問到是否參選明年雲林縣長一事態度保留。（圖／中天新聞）

劉建國提到，他曾在上一屆代表民進黨參與雲林縣長選舉，但因敗選讓他至今仍感到自責，認為自己對民進黨很難交代。他坦言，要他直接表達繼續參選的意念，目前只希望把握立委身分，與在地的議員、鄉長、代表一起把人民託付的爭取案件做得更好、做得更棒來回報大家。

廣告 廣告

總統賴清德30日來到雲林。（圖／中天新聞）

劉建國強調，民進黨的雲林縣長人選提名必須尊重黨中央，黨主席賴清德與選對會絕對有智慧選出、找出一位可以帶領雲林全面升級、全面提升的好人才。他的發言顯示出對於再次投入縣長選舉仍有所保留，將人選決定權交由黨中央判斷。

民進黨祕書長徐國勇。（圖／中天新聞）

不過，民進黨祕書長徐國勇上午隨總統賴清德前往雲林縣褒忠聚保宮參香祈福，受訪時被問到劉建國是否有望成為民進黨的縣長候選人，徐國勇表示：「劉建國當然是有可能。」他更進一步指出，民進黨中央黨部選舉對策委員會（選對會）已針對雲林縣長選舉人選進行相關討論，強調劉建國是「很好的人選」。

延伸閱讀

影/出席北市黨慶 鄭麗文喊話：讓蔣萬安連任、市議會單獨過半

台灣沒諾貝爾獎就像沒豐年果糖一樣！賴清德發豪語：未來30年要拿3個

10天2度現身雲林！賴清德提「褒忠精神」回應對岸威脅