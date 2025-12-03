劉建國促成跨域合作 「永續巾彩禮盒」亮相助虎尾毛巾走入全台

（記者米亞／台北報導）雲林虎尾是臺灣毛巾產業的核心聚落，全台約八成國產毛巾出自虎尾，承載著臺灣紡織工藝、地方就業與小鎮文化的深厚能量。為讓更多民眾在日常生活中重新看見「國產好巾」的價值與故 事，社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會（以下簡稱毛巾科技協會）今（3）日於臺北Billboard Live TAIPEI（ATT4FUN）舉辦「2025 雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會，正式揭開年度產業藝術節序幕，並宣布今年活動將以《巾彩大地秀 WONDERFIELD》為主題，邀請全國民眾於12月13–14日前進虎尾同心公園，走進雲林最柔軟、也最有力量的節慶現場。今日與會來賓眾多，經濟部部長龔明鑫亦到場支持毛巾產業，當中立委劉建國致贈日本貴賓MIT毛巾，象徵台日友好，巾巾相連，為今日的記者會增添美好風采。

圖／立委劉建國致贈日本來賓MIT毛巾，象徵台日友好，巾巾相連。（記者米亞拍攝）

廣告 廣告

毛巾科技協會理事長巫金周表示，巾彩耕地藝術節邁入第七屆，已不只是地方活動，更是產業轉型的重要平台。今年透過裝置藝術、毛巾進化歷程展示、親子互動、跨界演出與市集展售，讓民眾從「認識毛巾、體驗毛巾、帶走毛巾」建立對國產毛巾的品牌記憶，深化「虎尾＝毛巾之都」的地方意象，讓產業被看見、也被支持。

記者會最大亮點之一，立法委員劉建國長期關注並協助虎尾毛巾產業升級，持續在中央與產業之間奔走媒合，讓「國產毛巾進入高頻使用場域」從政策倡議走向具體行動。劉建國指出，毛巾產業面對進口競爭與市場結構改變，需要的不只是活動曝光，更需要穩定且可長期延續的採購需求與通路信任。他在記者會中強調：「虎尾毛巾是台灣的驕傲，但產業要走得長遠，不能只靠一次性的買氣，而是要讓國產好巾真正回到人民的日常。長照、護理、安養機構以及運動健身場域，每天都大量使用毛巾。只要我們把國產好巾媒合進這些高頻場景，就能為地方產業打開一條穩定、可持續的路。

在立委劉建國積極促成毛巾科技協會此次與四大重要企業／團體完成合作意向媒合，並於記者會現場進行MOU簽署儀式，合作單位包含社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會、社團法人台灣護理之家協會、社團法人台灣老人福利機構協會、World Gym 世界健身俱樂部及三大長照／安養體系（全台共1600家機構）理事長在現場共同表達支持，強調虎尾毛巾在安全性、親膚性、耐洗度與產地透明度上具備照護體系所需的高標準，未來願優先採用國產毛巾，提升照護品質，也支持地方產業永續。毛巾科技協會邀請全國民眾於12月13–14日前來虎尾同心公園，和家人一起看馬戲、逛市集、做手作、買好巾，也用行動支持虎尾毛巾產業與在地小農。

圖／記者會大合照。（記者米亞拍攝）

更多引新聞報導

女星大露蠻腰、低胸！「雪白北半球」失守炸出 老司機喊：我沒了

LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」

