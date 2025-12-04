劉建國再戰雲林縣長 承諾邀蘇治芬加入競選團隊

劉建國受徵召參選下屆雲林縣長，他強調會邀請前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬加入競選團隊。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕民進黨選舉對策委員會昨拍板徵召立委劉建國，參選下屆雲林縣長，對於黨內徵召確定前，外界多次以前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬回鍋再戰，令不少基層支持者擔憂是有心人士想從中做文章。劉建國表示，目前黨內會團結一致，把所有黨內力量整合起來，必邀請蘇治芬加入競選團隊中，擔任重要角色，一起為雲林擘劃理想藍圖。

劉建國坦言，目前民進黨在雲林縣實屬弱勢，相信大家非常清楚，尤其國民黨執政這7年，所有民進黨地方公職人員一定銘感五內，明顯感受到差別待遇，例如日前卓榮泰院長到水林視察時，就連黨內議員、地方代表都反映想爭取的地方農水路工程建設，都被壓在現任雲林縣執政者的桌上。

劉建國強調，遭遇種種困難，民進黨內的黨公職更懂得團結、合作，把服務量能與品質提升，向中央爭取的建設與經費要加快、加緊。因此他與民進黨的議員、鄉鎮長、村長和代表一直密切合作，不斷地反映、爭取及處理問題。蘇董事長也都看在眼裡，因此她也不希望外界見縫插針，多次在臉書與媒體上公開肯定且支持他，這是一個很自然的表態，也代表她對整體團隊的期待。

劉建國指出，目前雲林民進黨團隊也不能再讓人見縫插針，更會團結一致，把所有黨內力量整合起來，展現真正的Power。唯有團結，才能替雲林爭取更多建設，因應接下來的選戰，一定會邀請蘇治芬加入競選團隊中，擔任重要角色，一起為雲林擘劃理想藍圖，更整合團隊的力量，讓縣民看到更好的未來。

