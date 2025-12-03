劉建國再披戰袍 張麗善：他對雲林奉獻在哪 鄉親比我清楚

雲林縣長張麗善今受訪表示，鄉親對於劉建國的政績應該比她還清楚。（周麗蘭攝）

民進黨立委劉建國今（3日）獲民進黨選對會建議徵召再戰2026年雲林縣長選舉，2022年曾與他對戰的現任縣長張麗善受訪僅表示，劉建國對於雲林的奉獻在哪裡，鄉親應該比她還要清楚。

張麗善表示，雲林縣這幾年來已經奠定相當的基礎，雲林縣的能見度、觀光量能都提升，一直在走向國際化，未來的縣長應該更具前瞻性、有長遠的眼光，也要有實際的執行力跟行動力。

張麗善說，立委張嘉郡年輕，歷練相當足夠，擔任三屆立法委員，非常有親和力，也非常勤快跑基層，爭取很多經費協助雲林縣政府，引起很多鄉親的這個認同，同時具有雙語的能力，更是最大優勢，從這一次緊急協助雲林鄉親在國外面臨的困擾案件可看出。

廣告 廣告

關於劉建國獲徵召參選下屆縣長，張麗善回應「我想大家對於劉建國委員應該是很熟悉，他做了這麼多年，到底有什麼代表作，或是他對於雲林縣的奉獻在哪裡，我想這個應該鄉親都比我還要清楚。」

【看原文連結】