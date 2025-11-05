劉建國再獲雙料「優秀立委」認證

立法院立法委員劉建國繼去年榮獲兩大公民團體「優秀立委」與「特優立委」雙項認證，創下雲林地區罕見的連續雙料肯定紀錄。口袋國會頒獎，再次獲得今年度雙料「優秀立委」認證，展現其在問政與服務上的持續投入與成果。

劉建國立委表示：「這項榮譽不只是屬於我個人，而是屬於所有關心公共政策、積極參與地方建設、支持我們共同努力的鄉親朋友。能連續兩年達成雙料認證，是雲林地方人民對我的期待與支持，使我深感責任重大。」他強調，未來將更加不懈努力：「我會繼續傾聽民意、推動改革、監督政府，讓民眾的聲音真正被聽見、權益被保障，持續為雲林、為台灣帶來正向改變。」

多年來，劉建國立委在醫療長照、環境保護、農業及雲林地方發展等議題上，皆以積極態度投入監督與立法推動。根據公民團體的評選標準，他多年累積超過三十項各項公民監督獎項，即為其長期耕耘的實證。

此次雙料認證是由（社團法人公民監督國會聯盟）與（口袋國會）頒贈，透過專業指標審核與公開透明流程，選出立法院中最優秀的立委候選人。劉建國立委以其問政頻繁、關注基層、實際行動獲得肯定。