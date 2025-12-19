劉建國力推老農津貼2.0 保障老農權益

台灣以農立國，農民長年撐起糧食安全與國家發展。然而，從農人口卻持續流失，農民老化問題日益嚴峻。立法委員劉建國持續為農民發聲，今十九日再度與多位民進黨籍農業縣立委召開「顧農民過好日」記者會，呼籲修正《老年農民福利津貼暫行條例》，推動老農津貼二‧零，全面升級農民退休保障。

劉建國指出，台灣從農人口自一零八年的五十五‧九萬人，至一一三年底已跌破五十萬大關，僅剩約四十九.四萬人，短短數年間大幅減少，顯示農業勞動力流失已是國安層級的嚴重警訊。若農民無法獲得穩定且有尊嚴的退休保障，年輕世代更難投入農業，台灣農業將面臨斷層危機。

劉建國強調，立法院民進黨團在十五日已召開記者會，呼籲《農民退休儲金條例》升級為二‧零版，今天民進黨籍農業縣立委再進一步主張老農津貼同步升級，兩個二‧零雙軌並行，才能從青農到老農、從務農到退休，建立完整、安心的農民保障體系。劉建國指出，依衛生福利部公告，一般縣市最低生活費自一零五年的一萬一千四百四十八元，至目前已提高至一萬五千五百一十五元，成長幅度高達三十五‧五%；然而老農津貼卻僅從一零五年的七千兩百五十六元，歷經四年一調，至今僅調升至八千一百一十元，成長率僅七‧四%，且金額約只有最低生活費的一半。