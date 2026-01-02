劉建國召開身權法修法公聽會 下週三正式啟動逐條審查

身權法修法攸關身心障礙者的基本生活與人權保障，立法過程必須直接傾聽當事人聲音，而非由非身障者或代理人代為決定。（圖／立委劉建國提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法委員劉建國於2026年開年第二天召開《身心障礙者權益保障法》修法公聽會，邀集多個身心障礙團體及衛生福利部、交通部、內政部、勞動部、運動部等相關部會代表齊聚一堂，透過面對面討論，廣泛蒐集意見，為後續法案審查奠定共識基礎。

《身心障礙者權益保障法》修法公聽會，邀集多個身心障礙團體及衛生福利部、交通部、內政部、勞動部、運動部等相關部會代表齊聚一堂。（圖／立委劉建國提供）

本次與會的身障團體包括台灣身心障礙者自立生活聯盟、台灣障礙者權益促進會、中華民國聽障人協會、自立生活人權陣線、台灣障礙青年協會、台北市新活力自立生活協會及自由人協會等，針對現行法制與實務落差提出具體建議。

廣告 廣告

劉建國表示，身權法修法攸關身心障礙者的基本生活與人權保障，立法過程必須直接傾聽當事人聲音，而非由非身障者或代理人代為決定，這才是真正落實《聯合國身心障礙者權利公約》精神的具體行動。

他也回顧，早在2011年第七屆立法院期間，便與時任委員陳節如等人持續推動相關討論，透過多次會議促成身障團體與政府部門對話。此次公聽會亦邀請林月琴、范雲等委員共同與會，盼在正式進入委員會審查前，先行凝聚修法方向，提升後續審查效率。

劉建國於會中裁示，請衛福部依本次討論彙整修正意見，並要求相關部會於期限內提出補充建議，納入後續整體檢討。（圖／立委劉建國提供）

會中，台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔指出，身障團體高度關注的「個人助理服務」議題已有重要進展。原先行政院版本限縮服務僅適用於外出或社會參與，經協調後，衛福部同意朝符合CRPD精神、支持障礙者全面生活的方向進行檢討。此外，在無障礙環境、障礙者代表性及障礙定義等議題上，也完成初步討論。

針對第2條、第5條、第10條、第50-1條、第50-2條及第52條等重點條文，劉建國於會中裁示，請衛福部依本次討論彙整修正意見，並要求相關部會於期限內提出補充建議，納入後續整體檢討。

劉建國最後表示，將於下週三正式啟動身權法逐條審查，力拚加速完成立法程序，期盼在新的一年中，為身心障礙者打造更完善、友善的制度保障。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！