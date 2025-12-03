劉建國奔走促成四大體系簽MOU 虎尾毛巾攻入1600家長照機構開新局

「2025雲林巾彩耕地藝術節」今(3)日在台北ATT4FUN舉辦展前記者會,宣布12月13至14日將在虎尾同心公園登場。記者會以FOCASA馬戲團熱力開場,搭配Show Girl毛巾跨界時尚走秀,展現「產業×藝術×生活」跨界能量全面升級。

最大亮點是立委劉建國長期奔走媒合,促成雲林縣毛巾產業科技發展協會與四大體系簽署合作意向書,包括台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會,以及World Gym世界健身俱樂部。

廣告 廣告

劉建國強調:「虎尾毛巾要走得長遠,不能只靠一次性買氣,而是要讓國產好巾真正回到人民日常。長照、護理、安養機構及運動健身場域每天大量使用毛巾,只要把國產好巾媒合進這些高頻場景,就能為產業打開穩定、可持續的路。」

三大長照安養體系理事長在現場共同表達支持,全台共1600家機構未來將優先採用虎尾毛巾,肯定其在安全性、親膚性、耐洗度與產地透明度上的高標準。World Gym也表示虎尾毛巾在吸水性與耐用度表現穩定,未來會員贈品可優先採用。

↑（圖片由品觀點拍攝）

今年巾彩節以《巾彩大地秀WONDERFIELD》為主題,推出「永續巾彩禮盒」跨界共創產品,結合雲林植物染、書藝創作、金牌農村選品與虎尾毛巾,打造可收藏、可送禮的「巾彩生活提案」。活動將有健走啟動、市集展售、馬戲演出、親子DIY、氣墊樂園及裝置藝術等六大主軸,邀全國民眾用行動支持虎尾毛巾產業。

更多品觀點報導

捐鍋者誅、竊國者侯？國民黨團痛斥中油弊案偵辦慢21天 質疑檢方「假調查、真包庇」

95%民眾反對廢死卻遭漠視？民團籲修法保障被害人訴訟權

