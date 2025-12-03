劉建國媒合簽署MOU 讓虎尾毛巾走進全台日常、跨入照護與運動場域

照片來源：劉建國辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

雲林虎尾為國產毛巾核心聚落，產量占全台約8成。社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會今（3）日舉辦「2025雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會。立委劉建國表示，已媒合4大體系簽署MOU，推「永續巾彩禮盒」，讓虎尾毛巾走進全台日常。

主辦單位指出，極具意義的是「巾彩禮讚」透過跨界共創，將毛巾與在地文化工藝、社區選品、小農好物整合為可收藏、可送禮、可分享的「巾彩生活提案」，讓消費者一次帶回虎尾的柔軟實力與土地故事，感受地方產業與文化共榮共好的新價值。

經濟部部長龔明鑫亦到場支持毛巾產業，劉建國則致贈日本貴賓MIT毛巾，象徵台日友好，巾巾相連。毛巾科技協會理事長巫金周表示，巾彩耕地藝術節邁入第7屆，已不只是地方活動，更是產業轉型的重要平台。今年持續以「產業推廣×生活體驗」為核心策略，透過裝置藝術、毛巾進化歷程展示、親子互動、跨界演出與市集展售，讓民眾從「認識毛巾、體驗毛巾、帶走毛巾」建立對國產毛巾的品牌記憶，深化「虎尾＝毛巾之都」的地方意象，讓產業被看見、也被支持。

照片來源：劉建國辦公室

劉建國指出，毛巾產業面對進口競爭與市場結構改變，需要的不只是活動曝光，更需要穩定且可長期延續的採購需求與通路信任；虎尾毛巾是台灣的驕傲，但產業要走得長遠，不能只靠一次性的買氣，而是要讓國產好巾真正回到人民的日常。

劉建國表示，長照、護理、安養機構以及運動健身場域，每天都大量使用毛巾。只要把國產好巾媒合進這些高頻場景，就能為地方產業打開一條穩定、可持續的路。他會持續拜會各體系、反覆協調，就是希望讓善的循環成為產業的新底氣，讓虎尾毛巾用品質和故事站穩台灣、走向更大市場。

在劉建國積極促成下，毛巾科技協會此次與4大重要企業、團體完成合作意向媒合，並於記者會現場進行MOU簽署儀式，象徵國產毛巾正式跨入照護與運動等關鍵生活場域，建立長期合作基礎。合作單位包含：社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會、社團法人台灣護理之家協會、社團法人台灣老人福利機構協會、World Gym世界健身俱樂部。

3大長照、安養體系全台共1600家機構，理事長在現場共同表達支持，強調虎尾毛巾在安全性、親膚性、耐洗度與產地透明度上具備照護體系所需的高標準，未來願優先採用國產毛巾，提升照護品質，也支持地方產業永續。

World Gym世界健身俱樂部亦提到，虎尾毛巾在吸水性與耐用度表現穩定，受市場高度認同；對於未來會員贈品或活動商品的毛巾需求，可說是多了一個優質選項。

毛巾科技協會邀請全國民眾，於12月13、14日前往虎尾同心公園，和家人一起看馬戲、逛市集、做手作、買好巾，也用行動支持虎尾毛巾產業與在地小農。

最後，劉建國再次向全國民眾喊話：「支持虎尾毛巾，就是支持台灣的產業韌性與地方未來。12月13、14日歡迎大家到同心公園，一起參加巾彩大地秀。」

照片來源：劉建國辦公室

