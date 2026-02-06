劉建國對手出現了！國民黨正式拍板：張嘉郡即將參選雲林縣長

即時中心／高睿鴻報導

為備戰年底九合一大選，各黨都在積極布局候選人名單，稍早傳出最新消息，國民黨雲林縣黨部今（6）日通過提名立委張嘉郡，代表藍營參選下一屆雲林縣長。張嘉郡表示，感謝縣黨部主委簡明欽肯定、也感謝黨部委員們支持；她承諾將會全力以赴，帶領國民黨選將、並串連友黨，一起打贏年底這場選戰。

張嘉郡稱，雲林縣長張麗善過去7年的努力與貢獻，相信鄉親們都看在眼裡；她又說，自己過去兩年在立法院，也積極配合縣政團隊運作，協助地方爭取中央建設與經費。因此她認為，自己很了解雲林過去7年的施政方向，未來也將會在張麗善縣長奠定的基礎之上，持續加速前進。

張嘉郡也表示，她會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。

至於張嘉郡的最大對手，毫無疑問將是民進黨的雲林縣長參選人劉建國。總統賴清德日前大讚，劉曾當過兩任議員、5任立委，問政程度專業，立法院跨黨派同仁都願肯定與支持。劉建國也曾為雲林推動許多建設，賴總統舉例，像台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓興建、以及老人醫療研究中心，建設經費超過120億台幣。

賴清德表示，雲林位居南部、本身又是農業縣，醫療服務資源相對不足；因此劉建國等人從2019年開始，便不斷爭取上述建設，前後歷時6年之久，可看出劉建國堅毅的精神。

另一方面，劉建國推動虎尾溪整治，也讓人印象深刻；賴清德指出，這也是劉建國向中央爭取，獲得環境部、經濟部水利署支持。還有濁水溪「風吹沙」問題，賴總統說明，這也是劉建國與他親自到濁水溪看過、監督改善，目前已解決80至90%，讓濁水溪附近鄉親，能享有更好的環境。

