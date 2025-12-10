劉建國成功促成圳頭坑延管通水 52戶山區住民告別枯水困境迎來乾淨自來水

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】延宕逾十年的古坑鄉圳頭坑自來水延管工程日前正式通水，52戶長期靠山泉與載水度日的山區住民終於迎來穩定供水。立法委員劉建國成功向中央爭取三千餘萬元經費，協調水利署及自來水公司克服地形難度，在地方共同見證下完成通水啟用，不僅保障飲水安全，更讓偏鄉民生建設邁向重大里程碑。

古坑圳頭坑地處山區，多年來因地形破碎、施工不易，致使居民長期缺乏自來水管線。家家戶戶或靠山泉、或靠載水勉強度日，一逢豪雨水源混濁、旱季又枯水，生活備受折磨。此次延管工程完工通水後，居民第一次在山裡打開水龍頭就有乾淨自來水可用，不少長輩激動捧水輕拍臉頰，直呼「等太久了」。

廣告 廣告

自來水公司第五區管理處表示，本工程自112年啟動，施工範圍橫跨山坡與陡坡，必須克服地形破碎與機具難進入等困境。工程內容包括三座加壓站、兩座配水池與完整管線與機電設備，於今年10月全面完工。啟用後可確保水量穩定、水質達標，讓居民不再因極端氣候而面對突如其來的無水危機。

立法委員劉建國指出，看見長輩親手接下第一瓢自來水，他心中感動不已。當年圳頭坑因條件不符而無法申請補助，他多次向水利署與相關部會反映，最終促成放寬偏鄉用水資格，使延管工程得以正式啟動。他強調，「偏鄉不是邊緣」，偏遠地區更需要被照顧，民生用水不能成為居民的負擔。

新庄村長賴世榮表示，這次工程經費達三千多萬元，使新庄村三區部落及圳頭坑共52戶受惠。多年來，極端氣候造成山區水源不是被豪雨沖毀，就是因乾旱斷流，居民常得凌晨載水、輪流儲水。如今延管完工，村民終於能穩定供水，生活品質明顯提升。他感謝劉建國委員一路堅持、協調各單位，讓村民真正擺脫缺水陰影。

古坑鄉長林慧如表示，圳頭坑延管工程完成，是古坑山區自來水建設的重要里程碑，更讓全鄉自來水普及率向九成邁進。她指出，不少居民一生第一次在山區用上自來水，這份改變不只是便利，更是生活尊嚴的提升。未來鄉公所將持續協助後續服務，包括住戶接管、維運協調等，讓供水更穩定、更順暢。

劉建國強調，民生用水是基本生活權利，政府有責任讓偏鄉與都會一樣享有穩定公共服務。他承諾未來將持續爭取偏鄉基礎建設，包括供水道路、排水改善與公共設施升級，讓山區長者、弱勢家庭與年輕返鄉者都能「住得安心、用得放心」，不再因缺水而受苦。