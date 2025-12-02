劉建國成功爭取經費加碼至129億 台大醫院虎尾二期將點亮中部醫療
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
歷經多年努力與跨部會協調，台大醫院雲林分院虎尾院區「第二期醫療大樓及綜合大樓新建工程」12月1日正式舉行動土典禮，由總統賴清德親自主持。總統在致詞時回顧醫師生涯，提及雲林重大急症曾需長途轉送至成大，對在地醫療量能不足感觸極深。因此，他肯定立法委員劉建國自2019年以來全力奔走，促使計畫突破重重關卡，成功迎來雲林醫療史上關鍵的一刻。
賴清德強調，虎尾二期工程得以從原定65億擴增到129億，背後正是劉建國多年間鍥而不捨的努力與奔走。總統承諾中央會持續全力投入，推動雲林醫療量能提升至醫學中心等級，全面強化急重症照護，工程預計於2029年完工啟用。
台大雲林分院院長馬惠明證實，包含虎尾二期工程與「國家級高齡研究中心」兩項重大建設，都是在劉建國催生下得以推進。院長特別提及，在疫情期間營建成本飆漲近五成導致計畫一度陷停滯危機，是劉建國再次奔走行政院促成預算追加，成功為工程續命，對此院方深表感謝。
劉建國表示，虎尾二期預算從原先65億一路提升至111億，如今再增加到129億元，中央的支持至關重要。他感謝賴總統自行政院長任內即給予支持，也感謝前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌的全力相挺。肯定王崇禮、黃瑞仁到現任院長馬惠明，歷任院長皆為此案盡心投入。他提到，自己多次質詢、會勘及無數次協調會向中央請命，只為「讓雲林的長輩不必再跨縣市就醫」，讓醫療資源真正回到在地。
除成功爭取虎尾二期醫療大樓之外，為因應超高齡社會，劉建國自馬政府時期即著手爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」落腳雲林。該中心由中央投入39億經費，將作為全國高齡政策的核心智庫，也能就近服務雲林長輩，落實「在地健康老化」。
劉建國表示，國家級高齡中心已於2022年8月動工，預計今年底完工、明年啟用；而現在動工的虎尾二期醫療大樓則象徵雲林醫療再升級、絕不被邊緣化；未來兩大建設完工後，將成為中部醫療照護雙核心燈塔，並且是嘉南平原最具指標性的重症醫療與教學研究重鎮，對周邊縣市也將產生深遠正向影響。
照片來源：劉建國國會辦公室
