劉建國捲土再戰！張麗善酸：他對雲林奉獻在哪「鄉親比我清楚」

民進黨今日舉行「2026年選舉對策委員會」，建議徵召立委劉建國參選雲林縣長，對此2022年曾與他對戰的現任縣長張麗善表示，劉建國對於雲林的奉獻在哪裡，鄉親應該比她還要清楚。

張麗善表示，劉建國對於雲林的奉獻在哪裡，鄉親應該比她還要清楚。（圖取自張麗善臉書）

張麗善今天（3日）表示，雲林縣這幾年來已經奠定相當的基礎，不僅是雲林縣的能見度，還有觀光量能都提升，一直在走向國際化，所以未來的縣長應該更具前瞻性，還要有長遠的眼光，更要有實際的執行力跟行動力。

進黨選對會3日建議徵召立委劉建國參選2026年雲林縣長選舉。（圖取自劉建國臉書）

張麗善強調，立委張嘉郡年輕，歷練相當足夠，在立院擔任三屆立法委員，具有親和力也勤跑基層，爭取很多經費協助雲林縣政府。而且張嘉郡又具有雙語的能力、國際觀，這是張嘉郡最大優勢，從這一次緊急協助雲林鄉親在國外面臨的困擾案件可看出。

對於劉建國獲徵召參選下屆縣長，張麗善回應，大家對於劉建國應該很熟悉，但劉建國做了這麼多年，到底對雲林縣的奉獻在哪裡，她想鄉親應該都比她還要清楚。

