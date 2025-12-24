劉建國排審老農津貼條例 籲儘速審查115年總預算

立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員劉建國，24日正式排定審查《老年農民福利津貼暫行條例》。（圖／立委劉建國提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員劉建國，24日正式排定審查《老年農民福利津貼暫行條例》，盼透過修法調高老農津貼金額，並同步檢討現行每四年依消費者物價指數成長率調整的機制，研議放寬排富規定，包括提高老農自用住宅扣除額，使制度更貼近農民實際生活需求。

立委劉建國期盼透過此次條例審查，凝聚共識，儘速完成立法程序，並促請朝野共同正視農民需求，支持農業永續發展。（圖／立委劉建國提供）

劉建國指出，為審慎推動修法，事前已與農業部、相關部會及各黨派委員充分溝通。他強調，老農津貼修法的重點不僅在於金額調整，更在於整體制度設計是否兼顧財政負擔，確保政策具備可行性與長期穩定性，避免短期調高後迅速面臨經費不足的問題。

不過，劉建國也直言，目前115年度中央政府總預算仍因在野黨杯葛，無法送交立法院進行實質審查。他質疑，朝野若一致認為應照顧農民，為何老農津貼條例可以排審，但攸關政策落實關鍵的中央總預算卻遲遲無法審查，恐影響相關福利政策推動。

他表示，快速排審老農津貼條例，是希望讓老農照顧制度與時俱進；同時，本週經濟委員會也排審《農民退休儲金條例》，顯示政府在照顧老農之餘，也同步強化對青農的支持，確保農民從青年到老年的整體保障。

劉建國強調，政策能否真正落實，關鍵仍在於中央政府總預算的審查與通過，沒有預算支撐，再完善的立法都難以執行。他並指出，台灣農業就業人口持續下降，108年尚有55.9萬人，113年已降至49.4萬人，跌破50萬人大關，顯示農業與人口結構問題已成為國家層級的重大課題。

回顧過往，劉建國表示，2023年擔任立法院司法及法制委員會召集委員期間，促成《農業部組織法》完成立法，讓農委會升格為農業部，正是為了提升農業預算與行政能量，改善長期被忽視的農業處境。他期盼透過此次條例審查，凝聚共識，儘速完成立法程序，並促請朝野共同正視農民需求，支持農業永續發展。

